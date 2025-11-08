Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Juan Carlos Alonso
Tribuna libre

La Niña III y la Gran Canaria colombina

«La Niña III quedará vinculada al Museo Elder, y esto es importante pues la sacará del papel casi meramente decorativo que ha tenido hasta ahora»

Juan José Laforet

Juan José Laforet

Cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:28

El martes 8 de agosto de 1492, a la altura de Lanzarote, la avería que sufría La Pinta hace pensar a sus tripulantes, como a ... la de las otras naves colombinas, en refugiarse en la isla que tienen más cerca. Sin embargo, como recoge el libro de la primera navegación, «hubo entre los pilotos de las tres carabelas opiniones diversas dónde estaban, y el Almirante salió más verdadero; y quisiera ir a Gran Canaria por dejar la carabela Pinta, porque iba mal acondicionada del gobernario y hacía agua, y quisiera tomar allí otra si la hallara…».

