Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 28 de agosto de 2025
C7
Tribuna libre

En los aires del caminito de Teror

Juan José Laforet

Juan José Laforet

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:23

Llegan los últimos días de agosto y afloran los rumores de El Pino, el aire del 'caminito' y las nostalgias terorenses septembrinas, que, día a ... día, se hacen más intensas, casi irresistibles, muy en especial en este que ha sido un año distinto, donde la presencia de las tradiciones marianas en todo el Archipiélago han tenido un realce y una presencia muy señalada, diría histórica tanto por lo que han sido y seguirán siendo en los próximos meses, como por lo mucho que se las esperaba tras tantos años de ausencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede a una trabajadora de un supermercado de Arinaga tras robar varias botellas de alcohol
  2. 2 Arde un coche en el aparcamiento de un centro comercial en Vecindario
  3. 3 Los socorristas de Las Canteras en huelga indefinida: «Nos jugamos la vida por 1.000 euros al mes»
  4. 4 50 jóvenes grancanarios se van a Irlanda para aprender inglés con becas del Cabildo
  5. 5 Pablo Vera, el primer canario nominado a mejor creador de contenido en la lista Forbes España
  6. 6 La Policía de Telde denuncia a cuatro personas por pesca ilegal con fusil
  7. 7 Tres nuevos casos elevan a 22 los pacientes afectados por el brote hospitalario de salmonela
  8. 8 El examarillo Fábio Silva, al Borussia Dortmund por más de 25 millones
  9. 9 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  10. 10 Tramo final del mercado: Kaba y Mata, temor por Mármol...

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 En los aires del caminito de Teror

En los aires del caminito de Teror