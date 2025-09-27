Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Morirse 'on line'

Muere Claudia y no hay tiempo para ella. La trascendencia se mide por su permanencia en redes

Juan Gómez-Jurado

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:50

Se acabaron las estatuas, las fundaciones y las plaquitas en una calle. Cada vez más se mide la transcendencia de una muerte por su permanencia ... en las redes. Ya no son, los que transcienden, ni memoria ni referente ni enseñanza ni legado, son, o no, motivo de conversación. Mientras se habla, y no se para, durante días y días de ese mal nacido pero también mal matado de Charlie Kirk hasta extender el debate de su muerte a expulsiones y reabsorciones de cómicos que celebraron su muerte, funerales casi de estado, tertulias y la necesidad de casi cada persona con cuenta en cualquier red de poner su mensaje, condolido o congratulado, poco han durado las salvas por Robert Redford o, mucho menos, por Claudia Cardinale.

Espacios grises

