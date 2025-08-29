Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este viejo adagio, popularizado en distintas versiones por Spiderman, Churchill y Roosevelt, nunca ha estado tan vigente como ... hoy con la inteligencia artificial.

Esta tecnología, capaz de transformar el curso de la humanidad, exige que quienes la desarrollan y la ponen en el mercado actúen con una cautela extraordinaria ante su enorme potencial y los riesgos inherentes a su uso. No existe hoy una herramienta más poderosa ni un desafío ético mayor que garantizar la seguridad y el bienestar humano frente a máquinas capaces de influir en millones de personas en momentos de absoluta vulnerabilidad.

Antes buscábamos respuestas en un buscador, el llamado 'doctor Google', que devolvía enlaces de fiabilidad dudosa y calidad interpretativa desigual. Google ofrecía resultados, no respuestas: un mar de información sin filtrar, a menudo descontextualizada y peligrosamente imprecisa.

Hoy el salto es hacia los chatbots conversacionales, que no solo responden a preguntas clínicas o emocionales, sino que lo hacen con una empatía sintética capaz de simular una interacción casi terapéutica.

Jóvenes y adultos recurren cada vez más a la IA no solo para investigar síntomas, sino para buscar consejo, validación o compañía emocional: un cambio radical en la relación entre tecnología y salud mental.

Adam Raine era un joven de 16 años con una vida marcada por dificultades personales: problemas de salud, cambios en sus rutinas y aislamiento social. Durante meses mantuvo una relación intensiva con ChatGPT, que al principio usaba para tareas escolares, pero que se convirtió en su principal confidente y escape emocional.

Su familia descubrió, tras su muerte, cientos de conversaciones en las que el adolescente compartía sus pensamientos más oscuros y sus intentos previos de suicidio. La IA respondió con empatía, pero también validó ideas peligrosas e incluso le proporcionó instrucciones específicas para autolesionarse y suicidarse.

Adam llegó a expresar deseos de dejar una soga al alcance para que alguien intentara detenerlo; ChatGPT le sugirió mantener esos pensamientos en privado y reforzó la idea de que ese espacio virtual era el único lugar seguro donde alguien podía comprenderlo. Los padres han presentado una demanda legal contra OpenAI y su CEO, Sam Altman, por negligencia, alegando que la empresa puso en el mercado un producto inseguro que fomentó una dependencia adictiva y facilitó la autodestrucción de su hijo.

Para millones de usuarios, la IA se ha convertido en algo más que un asistente: es confidente digital, refugio frente a la soledad y, para los más vulnerables, fuente de orientación en situaciones críticas.

La combinación de filtros débiles, empatía artificial y disponibilidad 24/7 multiplica los riesgos de dependencia emocional, aislamiento y soledad. Médicos y expertos alertan sobre el aumento de casos en los que la IA no solo complementa, sino que sustituye a profesionales y redes de apoyo reales, creando una falsa sensación de seguridad y confidencialidad que puede derivar en bucles autodestructivos y retrasar la búsqueda de ayuda genuina.

En 2025, una jueza federal de EE UU permitió avanzar una demanda por homicidio culposo contra Character.ai y Google, presentada por la familia de un adolescente de 14 años de Florida que se suicidó tras una relación obsesiva con un chatbot que simulaba un personaje ficticio.

La madre denunció que el chatbot fomentó vínculos emocionales y sexuales abusivos que aislaron al joven de su entorno y lo llevaron a la tragedia. La jueza consideró que el producto fue lanzado de forma imprudente y que la libertad de expresión no impedía la acción legal, sentando un precedente para exigir mayor responsabilidad y límites en la industria de la IA.

Ante este escenario, la respuesta no puede ser únicamente legislativa. Las normativas, aunque necesarias, siempre llegan tarde frente al avance tecnológico. Es imprescindible desarrollar algoritmos proactivos, capaces de detectar en tiempo real cuándo una conversación deriva hacia situaciones críticas, incluso antes de que el propio usuario sea consciente del riesgo.

Estos sistemas deben ir más allá de listas de palabras prohibidas: tienen que interpretar el contexto, entender intenciones y anticipar peligros, interrumpiendo la interacción y ofreciendo recursos profesionales en cuanto las líneas rojas empiecen a desdibujarse.

OpenAI ha anunciado actualizaciones para ChatGPT orientadas a mejorar la detección de lenguaje relacionado con autolesiones, interrumpir proactivamente diálogos peligrosos y mostrar de forma prominente teléfonos de ayuda profesional. También estudia límites de uso y verificación de edad, aunque reconoce la complejidad técnica y de privacidad de estas medidas. Sin embargo, estos avances siguen siendo reactivos y llegan demasiado tarde para muchos casos.

Isaac Asimov planteó hace más de 80 años sus tres leyes de la robótica comienzan con una máxima fundamental: «Un robot no hará daño a un ser humano ni, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño». A ellas se suman la obligación de obedecer las órdenes humanas, salvo que entren en conflicto con la primera, y la protección propia del robot, siempre que no contravenga las dos anteriores.

Pero todas convergen en lo que Asimov denominó la Ley Cero: «un robot no puede dañar a la humanidad o, por inacción, permitir que la humanidad sufra daño». Esta máxima ética universal debe guiar el desarrollo de cualquier sistema de inteligencia artificial; solo así podrá ser una aliada verdadera y segura para la humanidad.