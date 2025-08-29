Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen generada por IA
Siguiendo el código

Suicidio asistido por IA

Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño

Juan Carlos Fernández

Juan Carlos Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:56

Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este viejo adagio, popularizado en distintas versiones por Spiderman, Churchill y Roosevelt, nunca ha estado tan vigente como ... hoy con la inteligencia artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100%
  2. 2 La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
  3. 3

    La pistolera que mató a dos niños en Mineápolis disparó hasta 116 balas
  4. 4 La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales
  5. 5 La viñeta de Morgan de este viernes 29 de agosto
  6. 6 Dos heridos críticos en una colisión frontal en la GC-500, en San Bartolomé de Tirajana
  7. 7 El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»
  8. 8 Yéremy se va a la Premier y deja dinero a la UD Las Palmas
  9. 9 «Casi acaban con nuestro negocio»
  10. 10 La plantilla de la naviera Armas «inquieta» por la falta de información de la venta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Suicidio asistido por IA

Suicidio asistido por IA