Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 29 de noviembre de 2025
Siguiendo el código

La IA que recuerda

Director de Tecnología de CANARIAS7 y autor del libro 'Inteligencia Artificial en la experiencia del cliente' ·

La memoria como nueva frontera del aprendizaje automático

Juan Carlos Fernández

Juan Carlos Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:35

Comenta

Nested Learning, o aprendizaje anidado, es la última apuesta de Google para que las máquinas aprendan de una manera más parecida a la humana. No ... es un simple ajuste técnico, sino un intento de corregir uno de los fallos más profundos de la inteligencia artificial actual: su incapacidad para aprender de forma continua sin borrar lo que ya sabía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  2. 2 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  3. 3 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  4. 4 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  5. 5 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros
  6. 6 La Aemet informa de la vuelta de la calima en Canarias
  7. 7 Operación Naja-GC: dos de los acusados reconocen los hechos de tener una de las mayores colecciones de animales peligrosos
  8. 8 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  9. 9 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 20 años de la caída del hito geológico de Agaete: «Ya se nos fue el Dedo de Dios»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La IA que recuerda

La IA que recuerda