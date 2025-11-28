La IA que recuerda
Director de Tecnología de CANARIAS7 y autor del libro 'Inteligencia Artificial en la experiencia del cliente' ·La memoria como nueva frontera del aprendizaje automático
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:35
Nested Learning, o aprendizaje anidado, es la última apuesta de Google para que las máquinas aprendan de una manera más parecida a la humana. No ... es un simple ajuste técnico, sino un intento de corregir uno de los fallos más profundos de la inteligencia artificial actual: su incapacidad para aprender de forma continua sin borrar lo que ya sabía.
Durante años hemos aceptado, aunque la mayoría lo desconocía, que los modelos de IA eran brillantes, pero con una memoria frágil. Muy potentes en un examen inicial, pero incapaces de seguir aprendiendo sin perder parte de sus aciertos anteriores.
El aprendizaje anidado se plantea como una solución radical a este problema. En lugar de entrenar un único bloque que absorbe todo el conocimiento de golpe, la idea es organizar el modelo en diferentes niveles de memoria, cada uno con su propio ritmo.
Una estructura en capas que permite retener conocimientos previos mientras se incorporan otros nuevos, igual que hacemos las personas cuando integramos una habilidad sin sacrificar otra.
La comparación con el cerebro humano no es casual. El cerebro aprende de forma estratificada: combina memorias rápidas con memorias profundas, utiliza distintos circuitos para cada tipo de información y reorganiza lo aprendido sin destruir lo anterior.
En cierto modo recuerda a la película Origen. Su premisa de sueños dentro de sueños funciona casi como una metáfora visual de estas capas de memoria: niveles que se superponen, se influyen entre sí y permiten que algo aprendido en un plano siga teniendo efecto en los demás.
No se trata de copiar la biología, pero sí de rescatar un principio esencial. La inteligencia humana no depende de almacenar más datos, sino de gestionarlos de forma inteligente. Y esa es exactamente la ambición de este enfoque.
Nested Learning intenta reproducir esa lógica interna. El modelo se divide en unidades que funcionan como pequeñas memorias asociativas, capaces de vincular datos y reorganizarlos sin perder su integridad.
Parte de la innovación consiste en reinterpretar componentes tradicionales de la IA, como los optimizadores o los mecanismos de atención, como piezas de memoria que se relacionan entre sí y se actualizan a ritmos distintos.
El resultado es una especie de ecosistema inteligente: capas que aprenden rápido y capas que se mantienen estables, todas conectadas, todas trabajando para evitar que el sistema olvide.
Sobre este fundamento Google ha construido Hope, el modelo que materializa esta teoría. Hope no solo procesa información, sino que ajusta su propio modo de aprendizaje a medida que trabaja. Decide qué debe cambiar rápido y qué debe permanecer casi inalterado, como si tuviera un instinto de conservación de conocimiento.
Además, incorpora un sistema de memoria continua pensado para manejar textos muy largos o información dispersa en múltiples documentos. Es, en esencia, un intento de acercarse a la idea de una IA que no necesite reiniciarse cada vez que aprende algo nuevo.
Los primeros resultados son prometedores. Hope parece especialmente hábil en tareas donde el contexto importa, como buscar información escondida en grandes volúmenes de texto. También maneja mejor las interacciones largas sin perder precisión, un síntoma de que la organización en capas podría estar mitigando el temido olvido catastrófico.
Si esta línea avanza, podríamos imaginar asistentes que recuerden conversaciones pasadas de forma coherente, sistemas educativos capaces de adaptarse a lo que cada estudiante ya domina o modelos médicos que aprendan de cada caso sin perder su base de conocimiento.
Sin embargo, conviene mantener un punto de prudencia. Algunos investigadores señalan que los resultados son positivos, pero todavía no representan un salto tan grande respecto a otras arquitecturas recientes diseñadas para manejar contextos extensos.
También falta transparencia sobre los costes de cómputo. Implementar varias capas de memoria y mantenerlas en funcionamiento no es trivial, y no está claro si este enfoque será viable cuando se escale a modelos del tamaño de los grandes sistemas comerciales. Es posible que la teoría sea brillante, pero la práctica resulte demasiado cara o compleja para una adopción masiva en el corto plazo.
Tampoco deberíamos caer en la tentación de pensar que estamos ante máquinas que ya no olvidan nada. Incluso con esta organización, la IA sigue siendo un sistema matemático con límites. Y si algún día llega a conservar conocimiento real de forma continua, habrá que enfrentarse a preguntas incómodas: qué datos retiene, durante cuánto tiempo, con qué permisos y con qué mecanismos de corrección en caso de que aprenda algo sesgado o simplemente erróneo.
A pesar de estas cautelas, Nested Learning marca un cambio de dirección interesante. Durante años la carrera de la IA ha seguido una línea muy sencilla: modelos más grandes y más caros.
Este enfoque propone algo distinto. En lugar de más volumen, más estructura. En lugar de más datos, mejor organización. Es una invitación a pensar en la inteligencia artificial no solo como un músculo que debe crecer, sino como un sistema que debe organizar su memoria y evolucionar con experiencia acumulada.
Hasta ahora las IAs han sido muy listas, pero con memoria corta. Con Nested Learning se está intentando que dejen de ser alumnos que solo brillan el día del examen y se conviertan en aprendices constantes, capaces de recordar lo esencial, integrar lo nuevo y no tener que empezar de cero cada vez. Si ese objetivo se cumple, estaremos ante un cambio real en la forma en que la IA piensa, aprende y nos acompaña.
