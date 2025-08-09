GPT-5 ya está aquí

Hace no tanto, hablar de modelos de inteligencia artificial era algo reservado a conferencias tecnológicas, foros especializados o conversaciones de trabajo en empresas del sector. ... Hoy en día, en cambio, forman parte de la vida diaria. Y desde hace unos días tenemos uno nuevo de OpenAI: GPT-5.

Según la compañía, esta nueva versión de su sistema es capaz de comprender y generar texto de forma más precisa, rápida y versátil que sus predecesores. No se trata únicamente de una mejora en velocidad o capacidad, sino de un conjunto de cambios que, de acuerdo con sus creadores, buscan optimizar la experiencia de uso y ampliar el rango de aplicaciones posibles.

OpenAI señala como uno de los avances clave la ampliación de la memoria de contexto. Esto permite que GPT-5 maneje y 'recuerde' mucha más información dentro de una misma conversación. En la práctica, significa que el intercambio puede ser más largo y fluido, sin que el sistema pierda de vista lo mencionado anteriormente. En versiones previas, si una charla se extendía demasiado, era habitual que el modelo olvidara detalles importantes o repitiera preguntas que ya habían sido respondidas.

Con GPT-5, siempre según la compañía, es posible mantener un diálogo que retome elementos de varios párrafos atrás, algo que resulta especialmente útil en escenarios como la redacción de documentos extensos, el desarrollo de proyectos complejos o la revisión de hilos largos de correos electrónicos. Esta capacidad, afirman, podría reducir la fragmentación que a veces se produce en conversaciones prolongadas con la IA.

Otra novedad destacada es que GPT-5 no se limita al texto. Al igual que otros modelos recientes, incorpora funciones para analizar imágenes, audio y vídeo, combinando la información de estos formatos para ofrecer respuestas más completas.

Por ejemplo, OpenAI explica que se le puede mostrar la fotografía de una planta para recibir indicaciones de cuidado, o enviarle un fragmento de audio para que lo transcriba y resuma. Este enfoque, conocido como multimodalidad, busca convertirlo en un sistema capaz de atender diferentes tipos de solicitudes sin necesidad de cambiar de herramienta.

Este tipo de interacción podría recordar, salvando las distancias, a la forma en que en 'Blade Runner' los personajes consultaban y analizaban imágenes o grabaciones para obtener información precisa, aunque aquí todo sucede sin necesidad de complejas máquinas futuristas.

En lo que respecta a la calidad de las respuestas, OpenAI afirma que el modelo ha mejorado su 'buen juicio'. Con versiones anteriores, era frecuente que la IA presentara datos incorrectos con gran seguridad, un fenómeno conocido como alucinación. Según la empresa, GPT-5 comete menos errores de este tipo y, cuando no dispone de información suficiente, tiende más a indicarlo en lugar de inventar una respuesta. Aunque no es infalible, este cambio podría reducir la probabilidad de recibir información errónea formulada con excesiva autoridad.

También se ha incorporado la posibilidad de seleccionar entre diferentes estilos de interacción. El usuario puede pedir a GPT-5 que adopte un tono paciente, uno más directo, un registro irónico o un estilo centrado en datos. Según la compañía, esta función permite personalizar la experiencia para distintos contextos, ya sea la redacción de un documento formal o una conversación distendida sobre temas de interés.

Además, GPT-5 puede conectarse, siempre que el usuario lo autorice, a herramientas externas. Entre las posibilidades que menciona OpenAI están la gestión de un calendario para reorganizar citas, la búsqueda de información específica en el correo electrónico o el acceso a bases de datos de trabajo. La empresa asegura que estos accesos se realizan con permisos claros y que el modelo no ejecuta acciones sin aprobación, con el objetivo de evitar intrusiones no deseadas.

En el área de programación, OpenAI sostiene que GPT-5 es capaz de escribir código en múltiples lenguajes, detectar errores y proponer correcciones con rapidez. La compañía reconoce que, aunque estas funciones pueden ahorrar tiempo a los desarrolladores, no sustituyen la revisión humana, ya que los errores en el código pueden ser difíciles de detectar y tener consecuencias importantes. Por ello, recomiendan utilizarlo como apoyo y no como sustituto total del trabajo de un programador.

Un aspecto menos visible, pero que OpenAI considera relevante, es que GPT-5 no es una única configuración fija. Según la empresa, existen variantes del modelo: algunas priorizan la rapidez, otras la precisión en los detalles y otras están especializadas en tareas concretas. El sistema selecciona automáticamente cuál utilizar según el tipo de solicitud que reciba, lo que, en teoría, optimiza el rendimiento sin que el usuario tenga que intervenir.

OpenAI también subraya que GPT-5 mantiene limitaciones inherentes a este tipo de sistemas. El modelo depende de la información con la que fue entrenado, no tiene experiencias propias y no 'sabe' cosas en el sentido humano del término. Aunque a veces pueda dar la impresión de tener opiniones, en realidad sus respuestas son el resultado de cálculos estadísticos basados en patrones del lenguaje.

Lejos de la información proporcionada por la empresa, habrá que esperar a que el mercado determine si estas novedades representan una verdadera innovación o solo pequeñas mejoras en una competencia cada vez más encarnizada por liderar el sector tecnológico.