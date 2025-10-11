Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 11 de octubre de 2025
Encerrados en ChatGPT

e la promesa de la IA abierta a un nuevo monopolio más ambicioso

Juan Carlos Fernández

Juan Carlos Fernández

Director de Tecnología de CANARIAS7 y autor del libro 'Inteligencia Artificial en la experiencia del cliente'

Sábado, 11 de octubre 2025, 01:09

Albania ha logrado lo que ningún guionista de ciencia ficción se atrevió a imaginar con tanta seriedad: nombrar a una inteligencia artificial como ministra. Una ... IA con nombre propio, Diella, que no viste trajes, no concede entrevistas ni se fotografía con escolares sonrientes.

  1. 1 La Aemet lanza una advertencia sobre el fin de semana en Canarias
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 Nueva detención en la operación Íncubo, que investiga la explotación sexual de menores
  4. 4 El detenido por la agresión en Rafael Cabrera queda en libertad provisional al no comparecer la víctima
  5. 5 La Guardia Civil detiene al autor de un robo con violencia a un taxista en Vecindario
  6. 6 Los bomberos se encadenan en el Ayuntamiento: «No es una huelga, es desesperación»
  7. 7 Teodoro Sosa: «Espero que haya sensatez en Valsequillo»
  8. 8 Un hombre es detenido por robar dos días seguidos en la misma tienda de ropa de Triana
  9. 9

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  10. 10 Dani Martín se suma al cartel del Granca Live Fest 2026

