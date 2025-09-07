Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Verano de fuego y Pacto Climático

Director General de Casa África ·

El acuerdo de Estado frente a la emergencia climática propuesto por Pedro Sánchez nos recuerda a las conclusiones de una comisión mixta de ambas cámaras legislativas, Congreso y Senado, que entre 2008 y 2011 estudió qué nos esperaba con el cambio climático

José Segura Clavell

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:39

Qué tristeza hemos sentido todos este verano cuando íbamos conociendo el cada vez más desolador e impresionante impacto de los incendios en nuestro país: en ... apenas dos semanas de agosto, más de 358.000 hectáreas fueron calcinadas, elevando el balance anual por encima de las 400.000 hectáreas, una cifra inédita que lo posiciona como el año de peores registros. Solo en el último mes se produjeron 130 incendios, que arrasaron una superficie equivalente, como explicó gráficamente el presidente Pedro Sánchez, a casi seis veces la isla de Ibiza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

