Prestemos atención a la 'yihad económica' en Mali

La situación del Sahel se complica con una vuelta de tuerca novedosa: los yihadistas de JNIM, grupo afiliado a Al Qaeda, tratan de derrocar al Gobierno cortando el flujo de combustible hacia la capital

José Segura Clavell

Director general de Casa África

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

Hace pocos días, nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores recomendaba a los cerca de mil españoles que residen en Mali, la mayor parte de ellos en ... Bamako, que «valoren salir temporalmente» del país debido al agravamiento de las condiciones para conseguir combustible, provocadas por la organización terrorista JNIM, afiliada a Al Qaeda, que desde hace años se ha ido haciendo fuerte en el país y ha deteriorado gravemente su situación securitaria. En los últimos meses, esta organización de ha dedicado a preparar lo que algunos expertos han calificado como una 'yihad económica', una especie de guerra de desgaste económico y político con el fin de asfixiar a Bamako, su capital, quitándole aquello que más necesita para funcionar: la gasolina.

