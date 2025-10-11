Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 12 de octubre de 2025
Presentación el pasado martes del informe Dinámicas de Desarrollo de África en el Cabildo de Tenerife. C7
Tribuna libre

Las infraestructuras como palanca estratégica para el desarrollo de África

Un informe de la OCDE y la Unión Africana nos muestra el potencial que para el desarrollo de África tendría la construcción de carreteras o redes tecnológicas en la reducción de las altas tasas de pobreza

José Segura Clavell

Director de la Casa de África

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:58

Comenta

En esta intensa semana en Casa África, una de las actividades que hemos organizado ha sido la presentación, en Tenerife y en Madrid, de uno ... de los informes macroeconómicos sobre África de referencia internacional. Se trata del llamado African Development Dynamics (Dinámicas de Desarrollo de África), un trabajo que cada año elaboran conjuntamente el Centro de Desarrollo de la OCDE y la Comisión de la Unión Africana. El informe suele abordar cada año una temática concreta alrededor del necesario desarrollo económico del continente, y el de este año aborda una temática interesantísima, de gran interés y potencial de colaboración para nuestro país: el impacto del desarrollo de infraestructuras.

