El despegue tecnológico de África Occidental

Hay ocasiones, sinceramente muchas más de las que ustedes creerían, que algún conocido o persona que me encuentro por la calle, en una conversación, me ... hace la misma pregunta: ¿Y qué papel juega Casa África? Y la mayoría de veces acabo haciéndole algunas preguntas de su conocimiento sobre el continente africano, o más especialmente, sobre los países más cercanos a nuestro entorno. Y ahora permítanme que les formule algunas preguntas:

¿Sabían que en la última década la penetración de internet en África ha dado un salto exponencial, pasando de solo un 15%-20% (principalmente con tecnología 2G y 3G) a alcanzar aproximadamente el 38%-40%, con un avance notable en la incorporación de tecnología 4G?

¿Se han preguntado alguna vez por qué el continente africano se ha convertido en una auténtica potencia global en inclusión financiera, concentrando más del 50% de las cuentas de dinero móvil del mundo? De hecho, la propiedad de cuentas de dinero móvil en África Subsahariana creció del 12% al 33% en solo una década.

¿Imaginan que el verdadero potencial de África Occidental reside en la convergencia entre la infraestructura digital y el factor humano? Con millones de jóvenes accediendo al mercado laboral digital, surge un emprendimiento juvenil y un talento con la ambición de conectar con el mundo, impulsando soluciones locales en agricultura y salud.

¿Conocían que un país tan cercano como Mauritania se ha posicionado como un hub digital transcontinental gracias a la infraestructura submarina EllaLink, un cable con capacidad de 72 terabits por segundo? ¿Y que ese cable conecta Europa y África occidental pasando por Canarias, concretamente por Tenerife? Esta capacidad es esencial para servicios digitales de baja latencia, críticos para la inteligencia artificial y la telemedicina a escala internacional.

¿Han oído que la apuesta por el talento joven africano tiene una dimensión sin precedentes? Costa de Marfil, por ejemplo, busca formar a un millón de programadores en cinco años, mientras Ghana ya cuenta con más de 100 hubs tecnológicos, centros especializados en áreas como las tecnologías financieras (fintech), la salud digital o la energía, conformando un ecosistema vibrante que actúa como foco irradiador para todos los países del entorno.

¿Tenían presente que los avances en digitalización no solo están en las empresas? Países como Costa de Marfil ya disponen de un sistema de identidad digital biométrica que integra a unos 18 millones de ciudadanos, facilitando trámites públicos, bancarios y sanitarios, y reforzando la soberanía digital.

¿Sabían que el desarrollo de 'smart cities' en África Occidental es una realidad inminente? Senegal impulsa la ambiciosa Diamniadio Smart City, una nueva ciudad en construcción a 30 kilómetros al este de Dakar, en Senegal, que ilustra la ambición de crear una ciudad moderna que integre las últimas tecnologías para convertirse en un modelo de desarrollo urbano sostenible, desplegando 7.000 km de fibra óptica y desarrollando un centro de datos nacional de alta categoría, garantizando capacidad operativa para procesos digitales complejos y soluciones de inteligencia artificial.

Pues les confieso que hasta hace pocos días yo desconocía algunas de la respuesta a estas preguntas, lo que me hace pensar que es fundamental realizar más ejercicios como los del pasado lunes 24 de noviembre en Casa África, cuando nos acercamos al sector tecnológico público y privado de cuatro países de África occidental (Ghana, Costa de Marfil, Mauritania y Senegal) y lo pusimos a dialogar con nuestro también vibrante y dinámico sector tecnológico, público y privado, de las Islas Canarias. Trasladé estos datos en mi intervención inaugural del Foro a los asistentes, acompañado del director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Luis Padilla y de los directores generales responsable del desarrollo tecnológico de los cuatro países africanos.

Lo llamamos Foro Tech Hubs Canarias-África occidental, una de las acciones previstas en el marco del proyecto europeo AfricanTech, un proyecto MAC Interreg que lidera Casa África para, precisamente, dinamizar los sectores tecnológicos africanos poniéndolos en contacto con el ecosistema canario. AfricanTech tiene como objetivo principal mejorar la competitividad y el posicionamiento internacional de las pequeñas y medianas empresas, tanto canarias como africanas, reforzando sus capacidades en términos de innovación y digitalización, así como contribuir al desarrollo económico, social e institucional en ambas regiones.

Los beneficios que esperamos obtener se centran en fomentar la cooperación y colaboración entre empresas e instituciones canarias y africanas; transferir conocimiento, experiencia y buenas prácticas buscando la convergencia y consolidación de un ecosistema tecnológico común, y crear empleo en el ámbito tecnológico.

Quizás muy a menudo nos han leído en estos artículos explicar el ingente trabajo que queda por hacer para incrementar el desarrollo del continente africano. Les hemos contado en ocasiones, por ejemplo, que más de 600 millones de personas aún carecen de acceso a la electricidad, o datos como que la conectividad rural en muchos de los llamados Países Menos Desarrollados (PMD) es inferior al 35%.

Eso es totalmente cierto, y debe hacernos asumir el hecho de que la brecha económica con el continente es aún demoledora. Sin embargo, la sensación con que salimos tras dialogar con los representantes africanos de las políticas de desarrollo tecnológico y las empresas que están despuntando en este ámbito nos hacen ver que sin duda se está gestando en África Occidental toda una revolución: en estos momentos es la región con mayor tasa de crecimiento digital del continente.

El director del Instituto Tecnológico de Canarias, Gonzalo Piernavieja, desgranó en su intervención todo el potencial que empieza a mostrar África Occidental, al tiempo que también les explicaba a los participantes africanos las fortalezas que han hecho de Canarias referente en diversos campos del sector tecnológico a nivel nacional.

Y en una de esas fortalezas canarias converge la que quizás es la mayor necesidad de nuestros vecinos: para avanzar hacia un desarrollo inclusivo en África Occidental, resulta imprescindible desplegar estrategias que extiendan los beneficios de la digitalización más allá de los grandes núcleos urbanos y alcancen a la población dispersa. El reto no es solo facilitar el acceso a internet, sino lograr que esta conectividad impulse la mejora de sectores vitales, como el acceso a la energía y al agua potable, ámbitos en los que Casa África y el Instituto Tecnológico de Canarias han trabajado tradicionalmente. Por ello, la inversión debe orientarse tanto a ampliar la conectividad como a garantizar el suministro energético, apostando por soluciones innovadoras como las microrredes solares, que permitan una verdadera integración tecnológica y social en todas las regiones, sin dejar a nadie atrás.

Y que todo este dinamismo y el entusiasmo que hemos visto en sus protagonistas nos han vuelto unos convencidos de que el potencial para Canarias y para el conjunto de España que supone este 'boom' tecnológico puede suponer grandes oportunidades para las empresas isleñas.

Porque nuestro Archipiélago está estratégicamente posicionado para responder a esta demanda. Tenemos ya una gran experiencia en gobernanza digital, y somos punteros en energía renovable, agua y agricultura. Además, como apuntó Piernavieja, Canarias puede actuar como «banco de pruebas» y ejercer también como una puerta de entrada a Europa para las startups africanas.

La interconexión de los datacenters de Canarias con los de África Occidental, facilitada por cables como EllaLink, llevará la cooperación a niveles que hoy solo empezamos a vislumbrar.

Estamos, pues, en el sitio ideal, y en el momento idóneo, para que todas estas sinergias que estamos tratando de fomentar con proyectos como AfricanTech puedan dar resultados positivos. Y honestamente, lo que nos genera más orgullo es poco a poco estar enseñando a nuestras empresas e instituciones que el intercambio es mutuo, y más que nunca, de igual a igual. Que hay todo un ecosistema digital en nuestros países vecinos del que podemos aprender muchísimo. Y eso es una oportunidad gigantesca para todos.