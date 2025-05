«Pero... ¿qué es Casa África?»

Comenta Compartir

Ya cada vez me ocurre menos veces, pero no es extraordinario que algún canario o canaria que conozco me dice que no sabe exactamente qué ... es Casa África. Estamos cerca de cumplir los veinte años como institución y aún nos sigue pasando, muy de vez en cuando. Hoy permítanme un ejercicio de reflexión para tratar de contarles desde la perspectiva institucional qué es y qué hace Casa África, para que entiendan cuál es la razón de ser de esta institución y, sobre todo, qué es y qué implica hacer lo que se conoce como diplomacia pública.

Nuestro país tiene un modelo peculiar y muy interesante para ejercer lo que de alguna manera podría describirse como una 'diplomacia sin corbata', sin las rigideces que impone el protocolo clásico. Una diplomacia dirigida prioritariamente a la sociedad civil: la Red de Casas. Adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y herramienta clave de la acción exterior española, la Red de Casas incluye, además de Casa África (con sede en Las Palmas de Gran Canaria), Casa de América (Madrid), Casa Árabe (Madrid y Córdoba), Casa Asia (Barcelona y Madrid), Casa Mediterráneo (Alicante) y el Centro Sefarad-Israel (Madrid). Al estar ubicados en Canarias, existimos en la forma jurídica de un Consorcio en el que participan el Gobierno del Estado (Ministerio de Asuntos Exteriores), el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que conjuntamente marcan la línea de trabajo de la Casa, supervisan su Plan Estratégico, sus Planes Anuales de Actuación y aportan los fondos con los que llevar a cabo anualmente nuestra actividad. Para expresarlo sencillamente, nuestro trabajo busca generar conocimiento mutuo a través del impulso y creación de redes de contacto entre españoles y africanos que faciliten proyectos colaborativos. Porque el beneficio mutuo es el principio fundamental e irrenunciable de la diplomacia pública, el enfoque esencial para construir relaciones sólidas y sostenibles entre España y África. Todo lo que hacemos requiere y se construye desde una disciplinada planificación y largos y muy trabajados procesos de reflexión, en los que participan no solo todos los miembros del equipo de la institución, sino que se someten a periodos públicos de consulta externa. Esa es la labor obviamente del equipo directivo, bajo mi responsabilidad, apoyado por la Secretaría General (Justo Artiles), la Gerencia (Ana María Hernández, acompañada de Lucy Moreau en la contabilidad y Vanessa Herrera en la secretaría de Gerencia) y el Área Institucional de la Casa (Liv Tralla, acompañada de Carla Mauricio). Contamos con un Plan Estratégico trianual y un plan operativo anual, diseñados con el propósito de asegurar que las actividades de la institución estén adecuadamente adaptadas a las necesidades presentes y futuras de sus diversos grupos de interés. Además, estos planes estratégicos y operativos buscan mejorar los resultados obtenidos, alineándose con la misión, visión, valores y objetivos establecidos. El Plan Estratégico actual (2025-2027) define cinco objetivos estratégicos prioritarios: Gobernanza y geopolítica, Desarrollo social y económico sostenible, Cambio climático y transición energética, Migraciones e Igualdad y diversidad. Estas temáticas tienen un potencial destacado para fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales entre España y los países africanos. La planificación se concreta a través de los Planes Anuales de Actuación, el principal instrumento operativo del Plan Estratégico. Contamos con un sistema de evaluación y mejora continua, y una herramienta informática (a cargo de nuestro especialista Airam Padrón) que permite la coordinación de la programación y la medición de resultados en relación con los objetivos estratégicos. El seguimiento incluye el grado de cumplimiento del plan operativo, el número de beneficiarios, el nivel de participación ciudadana y digitalización y la alineación con las temáticas prioritarias. El análisis de los datos de resultados y el balance anual se incluyen en la Memoria Anual de Actividades, que se publica en la web institucional, junto con los planes estratégicos y operativos, asegurando la transparencia del proceso. Entre los resultados más recientes, cabe destacar que, en 2024 se realizaron 446 eventos, con una repercusión que calculamos alcanzó a dos millones de personas. Cuidamos en detalle nuestra imagen institucional en su conjunto: desde el edificio de la sede, hasta la difusión sobre nuestro mandato, servicios, actividades y resultados a los diferentes grupos de interés. Gestionamos nuestra marca y definimos las líneas de diseño de los programas y su aplicación en la comunicación externa. También realizamos labores de protocolo institucional para garantizar que las interacciones con gobiernos, diplomáticos, otras instituciones y socios se realicen de manera formal y estratégica. Casa África dispone de un presupuesto anual de dos millones de euros, que aportan las tres instituciones que forman parte del Consorcio. El presupuesto público que manejamos prácticamente no ha cambiado en los últimos diez años. En aras de la claridad informativa, tenemos un portal de transparencia dónde pueden consultarlo todo. Desde hace tiempo, nos aplicamos esa máxima de hacer de la necesidad virtud, y multiplicamos el esfuerzo en tejer una amplia red de instituciones y organismos colaboradores con los que llevar adelante una programación que, con solo cerca de 400.000 euros al año (solo podemos dedicar a la programación la quinta parte del presupuesto), es capaz de generar esas más de 440 actividades que les acabo de mencionar. Dudo que haya muchas instituciones en nuestro país con este ratio de coste/eficacia, y es por ello tan importante, como les decía hace un momento, que nuestro trabajo sea exhaustivamente evaluado y medido, como si fuera una empresa privada, para que cada euro que se gasta consiga el resultado que se propone y esté ajustado a todos los objetivos aprobados en las planificaciones estratégica y anual. Cada año, además, hemos sido objeto de evaluación y sometidos a exigentes controles por parte de la Intervención General del Estado. Como les decía, la colaboración es para nosotros un factor imprescindible en todo lo que hacemos. Desde nuestra Secretaría General establecemos convenios con organizaciones que comparten objetivos estratégicos con Casa África, como la Fundación Biodiversidad, la Fundación Anesvad, el Centro de Estudios Africanos, la Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias, el Instituto Volcanológico de Canarias, el Ministerio de Género de Gambia, la Fundación Alternativas o la aerolínea Binter. También firmamos acuerdos con entidades académicas para acciones conjuntas, como el proyecto Bridge to Africa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o el Campus África de la Universidad de la Laguna. Además, colaboramos con diversas universidades para acoger a estudiantes en prácticas en Casa África. Estos acuerdos reflejan nuestro compromiso con el beneficio mutuo, la eficiencia, el intercambio de conocimiento y contribuimos también a la africanización de las agendas de nuestros colaboradores. No se trata de intercambios dinerarios sino en especie, alineando intereses y creando una agenda compartida. Una forma de conseguir nueva financiación para mejorar nuestra programación en ámbitos en los que ya estábamos trabajando ha sido la participación en proyectos europeos del Programa de Cooperación Interreg V-A España-Portugal MAC, que promueve la cooperación en la región macaronésica y África Occidental. En la más reciente convocactoria, Casa África lidera dos proyectos: Compass, vinculado al ámbito de las migraciones, y Africantech, para la transformación digital de las Pymes canarias y de nuestro entorno de África occidental. También constituye para nosotros un pilar fundamental la implicación en nuestro día a día de las representaciones diplomáticas de España en África y de las Embajadas africanas en España. Los embajadores africanos en nuestro país son colaboradores habituales, y una vez al año, alrededor del Día de África, nos sentamos con ellos en el llamado Consejo Diplomático, en el que se les comparten los planes de trabajo y se les escucha de forma activa para incrementar y mejorar nuestra colaboración. Todo lo que hacemos, de hecho, es colaboración. En pocos días arrancamos con la Fiesta África Vive, con la que celebramos el Día Internacional de África el 25 de mayo. Moda, gastronomía, conferencias, cine, danza, cuentacuentos... Les recomiendo que consulten el programa y participen de nuestras actividades. Y espero que tras la lectura de este artículo hayan podido conocer cómo se piensan y planifican todas estas actividades, con el mayor de los respetos hacia el dinero público y siempre pensando en lograr nuestro objetivo: conocernos, españoles y africanos, más y mejor. Como dice nuestro lema, en definitiva, que África y España estén cada vez más cerca.

