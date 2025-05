África en marcha: el desarrollo económico y la transformación social van de la mano

Siguiendo con la línea iniciada en mis últimos artículos, de repaso de la labor que se hace en Casa África y visibilización de su equipo, ... hoy quisiera hablarles del trabajo que se realiza en el Área de Desarrollo Económico y Social, una sección de la Casa de la que forman parte Yurena Ojeda y Naziha Hage y desde la que se implementan acciones no solo relacionadas con la diplomacia económica pura, sino también con la diplomacia pública e incluso la diplomacia deportiva, como verán en el recorrido de este artículo.

Tal como afirmó el líder revolucionario panafricanista Thomas Sankara, el desarrollo no es una cuestión del dinero que poseemos, sino de la capacidad para desarrollar a nuestro pueblo. El crecimiento económico de los países africanos es tanto una necesidad financiera como una vía poderosa hacia el desarrollo social, la equidad y la dignidad. Cuando las economías africanas florecen, se abren puertas a la educación, la salud, el empleo o la innovación. Es así como África deja de ser vista como una promesa futura y se muestra como una fuerza transformadora del presente.

La diplomacia económica lleva casi veinte años ocupando una parte importante de nuestros esfuerzos y definiendo nuestra acción. En el marco de nuestro programa África Crece, mostramos al tejido empresarial español el clima de negocios que se respira en el continente, las mejores oportunidades de inversión y los retos de la internacionalización empresarial. Es el caso del informe anual Dinámicas de Desarrollo de África, publicado por la Comisión de la Unión Africana y el Centro de Desarrollo de la OCDE, que presentamos cada año en nuestra sede y en Madrid de la mano de la CEOE, organización económica clave en el entramado empresarial español. Frente a quienes ven en África un territorio condenado a la pobreza y al atraso, la diplomacia económica ofrece visiones realistas y contrastadas de la economía africana y propone campos que explorar para la cooperación. Y, aunque hay otras instituciones que se ocupan de la comunicación entre el empresariado español y los países africanos, me parece que es necesaria la perspectiva global que aporta Casa África, apoyándose en diferentes organismos especializados en esta visión de conjunto y estratégica, capaz de identificar tendencias y, sobre todo, aportar algo de confianza y de 'fondo' para facilitar los intercambios entre nuestros países.

En este contexto, querría también subrayar la puesta en marcha de una iniciativa que hemos podido presentar por primera vez, la Global Gateway, una estrategia europea que fomenta conexiones inteligentes, sostenibles y seguras en los ámbitos digital, energético y de transporte, además de fortalecer los sistemas de salud, educación e investigación, y que cuenta con 150 000 millones de euros para África. Para ello, se pudo contar con la presencia de dos representantes de la Comisión Europea.

Desde Casa África estamos convencidos de que la formación y la capacitación de los africanos y africanas debe ser un pilar en el desarrollo del continente. Por ello, colaboramos desde 2017 con la Fundación INCYDE para la puesta en marcha, con el apoyo de contrapartes locales, de acciones de formación de formadores y formación en emprendeduría en Senegal, Gambia, Ghana o Costa de Marfil, con el resultado de la capacitación de más de 120 formadores. Además, desde este área, trabajamos en encuentros de especialistas, expertos y emprendedores en cuestiones como las nuevas tecnologías, reunidos en torno a iniciativas como los encuentros de tech hubs y centros tecnológicos.

Otro de los ámbitos que más me preocupa, como ustedes ya saben, es el cambio climático. Ya me habrán leído en otras ocasiones recordando que, aunque los países africanos son los que menos contribuyen al calentamiento global, sufren especialmente fenómenos adversos como tormentas, inundaciones y sequías. Siendo muy conscientes de esta realidad, desde 2021 hemos puesto en marcha diferentes iniciativas con la Fundación Biodiversidad en las que tratamos asuntos como la desertificación y la sequía o el emprendimiento verde. Finalmente, el gran tema sobre el que escribo continuamente son las migraciones, que forman parte también de la labor de esta área con acciones como el Encuentro de Think Tanks África-España sobre migraciones, que celebramos en 2024 y que partió de la necesidad de un cambio de narrativa sobre esta cuestión. Para ello, tuvimos el privilegio de contar con expertas y expertos de universidades y centros de investigación como la Universidad de Letras y Ciencias Humanas de Bamako, el European Policy Center de Bruselas, el Instituto Mundial de Datos de la Organización Internacional de las Migraciones o el CIDOB.

De hecho, Casa África participa ahora, gracias a la enorme implicación y el liderazgo de la gerente, Ana Mª Hernández, en los proyectos europeos AfricanTech y COMPASS, en el marco del Programa de Cooperación Territorial INTERREG VI- D- Madeira-Azores-Canarias 2021-2027. No se trata de los primeros proyectos europeos en los que Casa África participa, pero sí que es la primera ocasión en la que los lideramos como socio principal, tras nuestra experiencia en los proyectos anteriores. Con AfricanTech pretendemos mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas canarias y africanas, reforzando sus capacidades en innovación y digitalización. Por su parte, el proyecto COMPASS nos permitirá identificar soluciones para la gestión de la migración de personas que llegan a Canarias desde África, promoviendo la colaboración internacional y el bienestar de las poblaciones migrantes y de las comunidades de acogida.

Dejo para el final dos temas que probablemente no relacionen con desarrollo económico. El primero es una iniciativa pionera que se ha diseñado desde el Área de Desarrollo Económico y Social: el Proyecto Formativo en Protección Civil y Emergencias en la ciudad de Praia. Como ya he señalado, nos encontramos ante un escenario en el que los fenómenos meteorológicos adversos y extremos son cada vez más recurrentes, con un impacto y unas consecuencias cada vez más asoladoras debido, principalmente, a los efectos del cambio climático. Este impacto es aún más devastador en los países africanos, con un mayor nivel de vulnerabilidad ante cualquier tipo de catástrofe o desastre. Por tanto, un adecuado sistema de protección civil y de gestión de emergencias les permitirá responder de la mejor manera posible, asegurando una gestión de las emergencias más autónoma y sostenible, y, al mismo tiempo, proporcionar un marco estructurado para la prevención, preparación y respuesta coordinada. Contamos con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como socio, en un proyecto en el que son fundamentales la experiencia y el know-how del equipo técnico y operativo de la Concejalía de Gobierno del Área de Seguridad, Convivencia y Cultura. Este equipo de profesionales ya realizó un primer viaje a Cabo Verde con el objetivo de realizar un informe diagnóstico sobre las principales necesidades sobre las que trabajar y definir prioridades de cara a diseñar el plan formativo necesario que se implementará en una segunda fase. Desearía destacar y agradecer la colaboración en este proyecto de la Embajada de España en Praia y de la Fundación Canaria para la Acción Exterior en Cabo Verde del Gobierno de Canarias.

Otro de los proyectos más gratificantes con los que cuenta el Área, relacionado con la diplomacia deportiva, es nuestra colaboración con el proyecto Sky Runners Kenia, que nació de la mano del preparador físico Octavio Pérez. Surge con el objetivo de generar nuevas oportunidades y lanzar la carrera profesional de jóvenes promesas atletas con proyección internacional y desde Casa África, nos hemos implicado desde un primer momento en la iniciativa. Estos atletas viven en Iten (Kenia), en el Valle del Rift, considerada la meca del atletismo a nivel mundial. Gracias a este proyecto, Robert Pkemoi y otros compañeros fueron los primeros keniatas en participar en una carrera de montaña europea, concretamente en la Transgrancanaria 2020. Cinco años después, Robert y Sky Runners Kenia siguen haciendo historia en la prueba maratón de 46 kilómetros, en la que Robert ya cuenta con dos victorias. Gracias a sus diferentes podios, ha podido comprar tierras y vacas para sustentar a su familia y desarrollar su comunidad.

Me gustaría finalizar este artículo recordando que el desarrollo económico de África solo tendrá sentido si camina de la mano del desarrollo social. No se trata únicamente de crecer, sino de crecer con justicia, con inclusión y con valores. África no necesita elegir entre economía o sociedad: su verdadero potencial se encuentra en la unión de ambas, en un progreso que refleje no solo cuánto produce, sino cuán profundamente transforma. De ahí que desde el Área de Desarrollo Económico y Social todas las acciones tengan este espíritu, un espíritu que demuestre que el desarrollo económico y el desarrollo social de África caminan de la mano, siguiendo el mismo horizonte de esperanza y transformación.