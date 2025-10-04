Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Volcán del Cuervo. C7
El triángulo

Volcán del Cuervo

«Pasado un tiempo, estas experiencias las recordamos a sabiendas de que fueron momentos únicos, dándole tiempo después la dimensión del tesoro que supusieron»

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:04

Comenta

Todos tenemos en la vida momentos que marcan un antes y un después. Y pasado un tiempo, estas experiencias las recordamos a sabiendas de que ... fueron momentos únicos, dándole tiempo después la dimensión del tesoro que supusieron. En mi caso, los nacimientos de mis hijos, la pérdida de varios seres queridos, varios de los viajes hechos con la parienta que me sigue aguantando y diversas asistencias a espectáculos y eventos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  2. 2 Imponen una orden de alejamiento para el exnovio de Lola Ortiz por violencia de género
  3. 3 Un chiringuito a los pies de Las Canteras, la filosofía de Bocachancla
  4. 4 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  6. 6 La Aemet espera el golpe de la dorsal subtropical que rozará Canarias tras el fin de semana
  7. 7 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  8. 8 Guerra de pancartas en Santa Catalina: el Ayuntamiento retira las denuncias sobre la suciedad y las obras inacabadas
  9. 9 Detenido un buceador por extraer más de 80 kilos de cocaína en un buque en el Puerto de Las Palmas
  10. 10 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Volcán del Cuervo

Volcán del Cuervo