Los taxis de Lanzarote

De sobras es sabido que en Lanzarote padecemos carencias en el sector de taxi que llevan años enquistadas. Con casi 500 licencias, sumando los siete ... municipios, es común que sean insuficientes cuando la actividad en el aeropuerto se dispara, circunstancia cada vez más común; cuando hay un crucero de tamaño mediano en Arrecife, y ya es habitual que coincidan varios en una misma fecha; o cuando hay algún evento de amplio seguimiento popular, como el mercadillo dominical de Teguise.

Y no digo nada nuevo si expongo la necesidad de tomar medidas que ayuden a concretar la insularización. Molesta ver que un vehículo ajeno a Yaiza, tras descargar en Playa Blanca, no pueda subir viajeros en una parada donde se agolpan los potenciales usuarios; y no es de recibo que una licencia de Tinajo con una carrera con final en Órzola tenga que hacerse de vacío el regreso, mientras hay quien busca un vehículo tras haberse bajado del barco que lo trasladó desde La Graciosa.

Obvio es que estamos precisos de cambios. Y no hay que ser un superdotado intelectual para elucidar que la tecnología ofrece medios para optimizar recursos. Estos dos condicionantes están presentes en el estudio de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, que se ha gestado con el propósito de ayudar. Y es de agradecer, si bien, me temo, va camino de caer en saco roto.

La actuación cameral peca de un error de base mayúsculo. Da la sensación de que se ha elaborado sin antes haberse valido sus promotores del diálogo con los agentes llamados a ser protagonistas del cambio. Hecho el estudio, se ha dado traslado del mismo al Cabildo, sin detalles pormenorizados a la opinión pública y anunciándose que se aspira a sentarse con las asociaciones de taxistas, a mesa puesta. Así las cosas, mucho me temo que la cosa quedará en papel mojado.