Me fui a la cama el miércoles con mal cuerpo. Con canas cada vez más visibles, resulta que me siguen afectando los resultados adversos de la UD casi del mismo modo que cuando salía del Insular empatando con el Salamanca o Granada, en los 70, con apenas 7 u 8 años de edad; o de cuando tragamos bilis por los descensos de los 80. El fútbol no entiende de edades, obvio. Y esa es su magia y virtud. Es más que ese gran negocio que ha obligado a que se pronuncien altos tribunales judiciales.

El miércoles me sirvió, además, para ejercitar la memoria. Recordé que el trencilla Juan Martínez Munuera fue el mismo que me agrió la tarde cuando jugamos en el Sánchez Pizjuán y el mismo que me hizo enojar de lo lindo en el partido de Copa ante el Tudela. En Bilbao hizo bueno el dicho de que no hay dos sin tres. Me consta que fuimos miles de fieles amarillos los que al acabar el choque en San Mamés deseamos fervientemente que al árbitro le dispusieran un par de cucharadas de buen laxante en el consomé de la cena de Nochebuena. Y cuando me recordó mi buen amigo Víctor que el señor colegiado fue el mismo del arbitraje desacertado de años atrás ante el Sevilla de Vitolo, añadí en la lista de deseos otras dos cucharadas más de medicina en el consomé de la comida de Navidad, por asegurar.

Bromas al margen, tan mala suerte de Martínez Munuera con la UD es puro azar. Y nos ha tocado sufrir sus malas actuaciones. No hay más. Y dado que ya no hay remedio, lo que toca es valorar lo hecho y seguir en la senda marcada para salvar la categoría. Y aquí me aferro de nuevo a los recuerdos. En la campaña 1975-1976, en la que se perdió 1 a 0 en Bilbao y se ganó al Atlético de Madrid en casa, se logró que mordiese el polvo el Barcelona en su paso por Gran Canaria. Ya tenemos reto para empezar bien 2024.