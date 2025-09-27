Si andan ya con las cuitas de ver qué regalan a los seres queridos en las próximas fechas navideñas, aquí va una sugerencia. La colección ... de libros Islas de Memoria de la Fundación César Manrique (FCM). Son nueve títulos, cada uno de ellos dedicado a una persona que resultó clave para entender cómo fueron las islas en el pasado siglo. Y si se les va del presupuesto, al menos se puede empezar por la última novedad, 'Dorotea de Armas, la última locera de El Mojón', con la rúbrica de Jaime Puig Casasayas, periodista curtido y persona que merece la pena conocer.

Presentado el nuevo libro la noche del jueves, cumple el culé de Los Valles con la máxima de dar realce a una persona que ayudó a construir el imaginario colectivo de la historia contemporánea de Lanzarote; quedando a la altura de los ocho anterior referentes ya retratados.

La colección se estrenó en el mes de marzo de 2010, con Mario Ferrer Peñate, con la obra 'Guillermo Topham. Cronista oficial de Lanzarote'. Luego vinieron, por orden cronológico, 'José Molina Orosa. Luz en tiniebla', de Gregorio Cabrera Reyes; 'Gabriel Fernández Martín', con Félix Delgado López; 'Miguel Pereyra de Armas', estudio con la firma de José Ramón Betancort Mesa; 'Luis Morales Padrón', del bueno de Mario Alberto Perdomo Aparicio; 'Pepín Ramírez. El hombre que convirtió a Manrique en César', del compañero de batallas cotidianas Saúl García; 'Antonio Corujo. Siglos de arena y sal', con Gregorio Cabrera Reyes, repetidor, obra muy actual, tras la pérdida fatal del protagonista en esta misma semana; y 'Antonio Álvarez. La mano izquierda de Pepín Ramírez', investigación de la batalladora Isabel Lusarreta Ruiz.

Insisto, les invito a contar con esta singular colección, porque puede ser una guía para saber de dónde venimos y ver qué futuro queremos.