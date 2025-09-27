Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 27 de septiembre de 2025
Jaime Puig dedicando un ejemplar a Isabel Alemán. C7
El triángulo

Islas de Memoria

«Cumple el culé de Los Valles con la máxima de dar realce a una persona que ayudó a construir el imaginario colectivo de la historia contemporánea de Lanzarote»

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:50

Si andan ya con las cuitas de ver qué regalan a los seres queridos en las próximas fechas navideñas, aquí va una sugerencia. La colección ... de libros Islas de Memoria de la Fundación César Manrique (FCM). Son nueve títulos, cada uno de ellos dedicado a una persona que resultó clave para entender cómo fueron las islas en el pasado siglo. Y si se les va del presupuesto, al menos se puede empezar por la última novedad, 'Dorotea de Armas, la última locera de El Mojón', con la rúbrica de Jaime Puig Casasayas, periodista curtido y persona que merece la pena conocer.

