Inés, Macarena y Román

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Votamos el pasado domingo 28 de mayo, los que fuimos; y dentro de justamente 50 días contando desde este sábado, el 23 de julio, tendremos ocasión nuevamente de pronunciarnos sobre qué queremos en lo que a la vida política nos concierne; y con quién. Nos llegará una catarata de nombres, siglas y propuestas. Y habrá que valorar y discernir; con los que no estarán, con los que sí y con los que igual no pero sí y sí pero no.

Faltará en la contienda Inés Arrimadas. Lógica su ausencia, si tenemos en cuenta su peso específico en hacer saltar por los aires a Ciudadanos. Se marcha dejando el centro político en España hecho un solar, por el empeño de haberse creído que podía desbancar a formaciones integradas en la derecha. El jueves anunció su renuncia a seguir, siendo fiel a sus convicciones al menos. En la despedida negó que vaya a formar parte de las listas del PP. Como buena capitana, se hunde con el barco que apenas pudo obtener 300.000 votos hace seis días. Por contra, Macarena Olona está este fin de semana en pleno auge mediático. Peleada con Vox, ya es la mandamás de Caminando Juntos. Dijo el jueves a la noche en TVE que presentará listas en al menos diez provincias. Y se postuló como un referente para quienes tienen convicciones de derecha y fundamentos de militancia en la izquierda. O sea, dio a entender que puede ser la lideresa del centro, esa parcela en ruinas que aún puede reconstruirse, me da que debe estar rumiando. Y no sé qué papel tendrá Román Rodríguez. Aún consejero regional, y casi eterno protagonista de la vida pública en Canarias, no será parlamentario regional dentro de unos días. Y en un comunicado ha dicho que no va a ser parte de una lista conjunto al Congreso de NC y CC. Me asalta una duda, que comparto con muchos de los que alguna vez trataron con él, ¿se conformará con presidir su formación y ya?