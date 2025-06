Ibiza, un caso a estudiar

En las islas, territorios especialmente limitados, nos manejamos a nivel de circulación con los mismos parámetros que en el suelo continental. Apenas hay variantes en ... cuanto a la movilidad, quedando en segundo plano que los archipiélagos somos espacios especialmente acotados, de modo que puede ser más fácil padecer problemas de saturación a causa de un excesivo parque móvil en los lugares más insospechados.

Cierto es que en el espacio peninsular puedes sufrir un atasco de órdago bien entrada la madrugada de cualquier fecha estival en la localidad gaditana de Conil. Y me consta que son morrocotudas las retenciones en la tarraconense Salou y en la asturiana Llanes al caer la noche, como igual acontece en el acceso a la cántabra Noja en cualquier tarde de viernes soleado en primavera o verano. Pero en Canarias también tenemos lo nuestro, con aglomeraciones, relativamente comunes, para llegar a Las Montañas del Fuego, acceder a Tejeda o visitar La Laguna.

No conozco Ibiza, no he tenido esa suerte, pero a lo que se ve, también padecen lo suyo por el exceso de automóviles. Y para atajar la circunstancia han decidido las autoridades poner en marcha un plan, en aras de limitar la entrada de vehículos a la isla, de 577 kilómetros cuadrados. Para acceder desde fuera hay que contar con un permiso, si hay cupo, y abonando una tasa, de un euro por jornada, para así dejar las vías para las más de 160.000 unidades motorizadas propias.

Recuerdo que publiqué tiempo atrás que en Lanzarote contábamos con automóviles suficientes como para enlazar Madrid con Valencia, caminando por encima de ellos, en caso de disponerlos en fila de a uno. En Canarias puede que andemos rozando la media de un vehículo por habitante. Así las cosas, igual toca debatir entre si más asfalto o si priorizamos el uso racional del viario.