Donar sangre, mejor de tarde

Hay escasez de sangre. Y es una necesidad que no cuenta con excepción alguna en Canarias. Y eso a pesar de que la ciudadanía suele ... mostrarse solidaria. Pero no basta con querer colaborar. No todo el mundo tiene la salud apropiada, a veces resultan fallidas las campañas promocionales y hay quien se topa con muy pocas facilidades para facultar el pinchazo.

Si hacemos análisis del mercado laboral, abundan los que trabajan preferentemente en horario matinal. Por ende, estos profesionales suelen tener más tiempo disponible durante las tardes. Y siendo así, resulta que en horario vespertino suele ser complicado quedar como protagonista de una hemodonación. En las islas no capitalinas, al menos en estas fechas, solamente en La Palma puede uno plantarse pasadas las 15.00 horas en el hospital y ser bien recibido en el Banco de Sangre, al menos en cuatro fechas laborables por semana, así como en cualquier domingo. En Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera no es así, ni siquiera en una tarde cada siete fechas. Como opción, cierto es que puede uno apañárselas con alguna unidad móvil, pero siempre y cuando se sepa dar con ella y pueda cuadrar cerca; y sin varios potenciales donantes por delante, lo que obliga a esperas de hasta más de una hora, por lo general. En Gran Canaria se puede donar de tarde en el punto fijo de la calle Alfonso XIII, así como en el Centro de Salud de Vecindario y en los dos hospitales públicos de referencia. E igualmente existen varias opciones en la isla de Tenerife para llenar una bolsa de casi medio litro, después de haber almorzado y disfrutado, incluso, de una reparadora siesta. Con lo expuesto, infiero que en hemodonación se trabaja en las islas con dos velocidades, seguramente por un reparto irregular de los recursos, humanos y materiales. Y así lo traslado, por si se puede corregir.

