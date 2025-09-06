Día para el sexo oral

Comenta Compartir

Buscando temas para recuperar la dinámica de expresar mi parecer sobre temas diversos, resulta que descubrí que existe el día mundial del sexo oral.

Y ... dado que existen fechas dedicadas a múltiples cuestiones que considero singularmente placenteras; caso de la que guarda relación con el yoghurt (21 de octubre), sin hacer distinción entre el griego o el natural ligth; la croqueta, pues hay un dedicatoria específica desde hace años (16 de enero); el chocolate, que no debía faltar en una extensa relación en el calendario con señalamientos notables (13 de septiembre); y la cerveza, con mención de día de rango internacional, en vez de clase mundial (primer viernes de agosto); es normal que se dé enjundia a una cuestión que me da que goza de una querencia extendida.

Resulta que el día marcado para ensalzar el sexo oral es el 6 de septiembre. Según parece, es debido a la utilización de los números 6 y 9. Dicho lo dicho, confío en que más de dos y cuatro tengan este sábado la marca en el almanaque de la cocina para estar a lo que se tercie, siempre con el consentimiento y la mejor predisposición de todo interviniente. Y a ser posible, que entre ellos estén algunos de los sujetos empeñados en joder la existencia de los que hemos venido a este maltratado mundo a pagar facturas y estar haciendo cuentas con los bancos; andar mal de los nervios, cada dos por tres, muchas veces por cuestiones en las que no nos dejan decidir; y lamentar cómo no nos da el tiempo para disfrutar más de la vida. Si en la relación están Trump, Putin, Maduro, Orban, Abascal, Netanyahu y Bukele, sin faltar Milei; miel sobre hojuelas. Y si agregamos al líder de Irán, junto con el de Afganistán, pues mejor. Sumarían 10, par; de modo que si andan ajenos de opuesto, que entre ellos mismos se arreglen y nos den tiempo de paz.

