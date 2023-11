Cenizas en los estadios

La muerte da beneficios a muchos vivos. Es un gran negocio. Y no lo es más a causa de que hay muchos filones todavía por pulir. Cada vez, no obstante, quedan menos. Esta semana se ha dado a conocer por el Fútbol Club Barcelona que en el Camp Nou, una vez esté de nuevo disponible, dispondrá de 26.600 columbarios, donde se podrán depositar cenizas de difuntos, a pocos metros del césped. El más económico, 250 euros. El más oneroso, 6.000 euros. La cuantía va en función del tiempo de estancia de cada una de las urnas en el lugar.

La propuesta blaugrana no es novedosa en España. Atlético de Madrid, desde tiempos aún en pie del Vicente Calderón; Espanyol y Betis hace años que ofrecen en sus instalaciones la posibilidad de guardar cenizas. Pero no son tan contundentes en tamaño como la que se podrá estrenar antes de acabar la década.

Además, se tiene decidido que haya un amplio espacio para instalar placas de seguidores azulgranas que hayan pasado a mejor vida. Como poco, 9.000 cabrán. Y por cada una de ellas, 300 euros del ala.

Por lo general, intuyo que tendrán que programar las directivas barcelonistas de turno ampliaciones, pues considerando que la parca no perdona y que la pasión por el fútbol es la que es, la demanda será de cierta enjundia. Y no descarto que se concreten ingresos atípicos, además, de muchos familiares de los finados. No tardarán en idear la presencia de alguna buena floristería y de concretar algún establecimiento especializado en velas y demás.

Y ya puestos, hasta podría encajarse un crematorio. Con ello se cerraría el círculo, con más ingresos procedentes de fieles a los colores hasta más allá del final de sus días. Y entre quema y quema de muertos físicos; muertos fiscales o judiciales. Y con el tiempo, superávit fijo, en cuanto olvidemos a Negreira.