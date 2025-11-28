Bendito balonmano

En 'Anatomía de un instante', serie que de modo acertado retrata cómo era la sociedad española de los primeros años de la democracia, apenas se ... hace referencia a cómo la heroína destrozó a miles de familias en España. Y no fue excepción el archipiélago. En Arrecife, en particular, las personas enganchadas al caballo eran habituales en muchas calles y espacios públicos, donde se fueron dejando las vidas.

Durante la segunda mitad de los 70 y comenzando los 80 se vivieron tiempos difíciles. La economía basada en la pesca y la agricultura apenas daba para subsistir, el turismo no terminaba de arrancar y estábamos aún lejos de recibir inversiones apadrinadas por Europa. Era complicado vislumbrar un futuro esperanzador. Un escenario idóneo en más de un hogar para acabar enganchado.

Sin apenas alternativas de ocio y con precarias infraestructuras, no obstante, dispuso la fortuna que afloraran movimientos para hacer del deporte una vía de escape. Y fue el balonmano, en especial, una suerte de némesis al jaco. Era pincharse o agarrar una pelota, poco más. Y con la adversidad de que quien pasaba de la pista a la jeringuilla rara vez retornaba. Se perdieron vidas, muchas. Pero también se salvaron.

Con medios modestos, gracias a Torrelavega y San José Obrero, rivales del centro de Arrecife y Santa Coloma (ahora Titerroy), se obtuvieron logros deportivos de primera magnitud. Para Lanzarote se vino un campeonato de España a nivel femenino, en categoría juvenil; se sembraron las bases para presumir de cuatro equipos habiendo jugado en División de Honor, a nivel de mujeres; y se compitió en División de Plata, en hombres, con gente de casa.

Este sábado culmina el SJO, en particular, los actos por 50 años de existencia, aún sin Cangrejo de Oro, ni Medalla de Oro de Canarias. Si se admiten sugerencias, dicho queda.