Arrecife y olé

Cuentan desde el Ayuntamiento de Arrecife que el evento festivo de la pasada semana en el centro de la ciudad, la tercera edición de la ... Feria de Abril, sumó unos 25.000 asistentes entre las dos fechas. Es una cifra respetable, sin duda. Y compro el mensaje de que la actividad, dividida en dos fechas, sirvió para activar parte de la economía de la ciudad. Así las cosas, parece que ya se tiene en cartera repetir experiencia en 2026.

Resulta que la Feria de Abril ha pasado a ser el cuarto evento de enjundia festiva de la capital lanzaroteña, solamente por detrás de San Ginés, carnaval y celebraciones navideñas. Y para que sea así, cientos de miles de euros de por medio salidos de las arcas del Consistorio.

Se justifica el evento en la muy estrecha relación que Arrecife guardó con Andalucía en tiempos en que la pesca era un valor de primera magnitud económica. Y aún pervive esta conexión en muchos hogares. De un censo de más de 70.000 almas, un par de miles nacieron o descienden del sur peninsular.

No obstante, convendría tener en cuenta que Arrecife es un territorio de acogida de personas donde conviven gentes de numerosas procedencias. Los números oficiales reconocen que unos 25.000 vecinos no han nacido en España. Y consta que procedentes del Baleares, Ceuta, Melilla y el territorio peninsular, dejando Portugal y Andorra al margen, son sobre 10.000. Y son unos 5.000 residentes los que vienen de otros puntos de Canarias fuera de los límites de Lanzarote y La Graciosa. En lógica consecuencia, normal que algunos gallegos, navarros o madrileños quieran saber si también podrán disfrutar de eventos orientados a entrelazar territorios.

Ante este panorama, he escuchado voces pidiendo que en 2026 la Feria de Abril se transforme en un encuentro festivo de comunidades. Y no veo motivo para que así no sea.