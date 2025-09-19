Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Día del Pino de 1955, con la calle Real atestada de gente. Foto aportada por José Luis Yánez

Las solemnes celebraciones del Pino de 1955

«Las fiestas del Cincuentenario de la Coronación quedaron como un sentido homenaje a Nuestra Señora del Pino»

José Luis Yánez

Cronista Oficial de Teror

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:55

En junio de 1955 se anunciaba desde Teror por los políticos y el párroco que al cumplirse aquel año el cincuenta aniversario de la Coronación ... Canónica de Nuestra Señora del Pino por Fray José Cueto, se tenía la intención de que tan singular circunstancia no dejara de conmemorarse y que ello afectara no sólo a la villa mariana, sino a toda la isla y a la diócesis completa. Se deseaba que la brillantez litúrgica y la emotiva jornada mariana del siete de septiembre de 1905 volviera a renovarse aquel año ante 'la Virgen de los canarios'. A tal fin, se quería contar con la colaboración de las autoridades y corporaciones provinciales y locales, asociaciones piadosas y fieles para organizar solemnes fiestas conmemorativas, religiosas y populares en obsequio de la Señora. En agosto se celebraba una reunión en el Cabildo en la que varias personalidades sociales y políticas desde el Patronato de Fiestas de la Virgen del Pino trataron los pasos a dar para celebrar con el máximo esplendor aquel evento. Para dar esos primeros pasos se adoptaron los acuerdos de invitar al Nuncio de Su Santidad y al obispo de Jaén, Félix Romero Menjíbar; celebrar una Exposición Iconográfica de la Virgen del Pino, con piezas existentes dentro y fuera de la diócesis, y convocar un concurso entre pintores del archipiélago para perpetuar los actos conmemorativos; solicitar para la Romería Ofrenda de aquel año la participación del grupo folklórico de San Bartolomé en Lanzarote y otro de la Graciosa; decorar la fachada de la Basílica con dos efigies del papa Pío X, que firmó el Breve de la Coronación y la del obispo Cueto, que la llevó a cabo y, por último, designar al cronista oficial de Gran Canaria, Néstor Álamo, para pronunciar el pregón de aquellas fiestas de 1955. Aunque todas las previsiones no se realizaron, fueron aquellas fiestas de una magnificencia no vista nunca en la Villa de Teror.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a 17 los detenidos de la banda que lidera presuntamente José el del Buque
  2. 2 Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular
  3. 3 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  4. 4 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  5. 5 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  6. 6 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  7. 7 Sanidad prevé adjudicar las plazas del concurso de méritos antes de la oposición para los grupos C, D y E
  8. 8 13 centros con clases online y salidas anticipadas en Canarias por el calor: «Nadie se puede concentrar a 40 grados»
  9. 9 Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala
  10. 10 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las solemnes celebraciones del Pino de 1955

Las solemnes celebraciones del Pino de 1955