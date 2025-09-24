Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un momento de la misa que presidió este miércoles el obispo José Mazuelos. C7

El centenario de la imagen de María Auxiliadora en el colegio salesiano de Las Palmas

El obispo José Mazuelos proclamó la noche de este miércoles en el propio centro que la coronación de la Virgen se llevará el de 2 de mayo de 2026 en la Catedral de Canarias

José Luis Yánez

Cronista Oficial de Teror

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:46

Los Salesianos llegaron a las islas a fines de 1923 a partir de la adquisición del edificio de las religiosas del Sagrado Corazón construido en ... Ciudad Jardín por parte de Alejandro Hidalgo, que, contando con la ayuda de Santiago Ascanio y su mujer, lo ofrecieron a la Orden Salesiana para su instalación. El 28 de septiembre de aquel año, la prensa anunciaba con admiración que no eran cincuenta mil sino ochenta mil duros los que Alejandro Hidalgo y Romero había donado para la adquisición del edificio y finca del colegio del Sagrado Corazón y entregarlo después a los Padres Salesianos.

