El centenario de la imagen de María Auxiliadora en el colegio salesiano de Las Palmas

Los Salesianos llegaron a las islas a fines de 1923 a partir de la adquisición del edificio de las religiosas del Sagrado Corazón construido en ... Ciudad Jardín por parte de Alejandro Hidalgo, que, contando con la ayuda de Santiago Ascanio y su mujer, lo ofrecieron a la Orden Salesiana para su instalación. El 28 de septiembre de aquel año, la prensa anunciaba con admiración que no eran cincuenta mil sino ochenta mil duros los que Alejandro Hidalgo y Romero había donado para la adquisición del edificio y finca del colegio del Sagrado Corazón y entregarlo después a los Padres Salesianos.

¡Ochenta mil duros! que, conjuntamente con los ofrecidos por Santiago Ascanio y el Cabildo lnsular sumaban los ciento cincuenta mil, coste total del edificio y terrenos que lo rodean. Los ciudadanos empeñados en proseguir aquella labor para iniciar las Escuelas Salesianas se preguntaban si bastarían aquellos ciento cincuenta mil duros para terminar la gran obra emprendida en favor de la formación de los niños pobres de la ciudad, y de la isla entera. En los siguientes años, distintas actuaciones del mismo Alejandro Hidalgo y de otros dieron el empuje necesario para continuar trazando la línea pedagógica y social de la orden salesiana en toda Gran Canaria.

Una de ellas se produjo el sábado 4 de julio de 1926, a las 10 de la mañana, cuando se llevó a cabo la bendición de la imagen de María Auxiliadora con destino a la capilla del Colegio de los Salesianos de Las Palmas de Gran Canaria. Presidía el acto el obispo de la diócesis por entonces, Miguel de los Santos Serra y Sucarrats y actuaron de padrinos de la bendición Santiago de Ascanio y Montemayor y su esposa Rafaela Manrique de Lara y de la Rocha; dando tanto ellos como don Alejando un alto ejemplo de ciudadanía y de amor cristiano al prójimo, al ofrecer parte de su fortuna para cooperar en aquella obra humanitaria a la par que de gran importancia social para Canarias.

Tras ello, fue inaugurado el nuevo teatro del centro educativo y éste consagrado a la Virgen, con misa solemne de medio pontifical oficiada por el canónigo José Feo y el correspondiente panegírico a cargo del magistral José Marrero, nacido en Firgas en 1874 y cuñado de Hidalgo por su tercer matrimonio.

Ampliar Bendición de la imagen de María Auxiliadora junto a sus donantes en 1926. Foto aportada por el cronista oficial de Teror

Por la tarde, tuvo lugar la procesión de la nueva imagen por los patios y jardines del colegio.

El programa de aquel acto que pronto cumplirá el siglo fue el siguiente:

• Día 3 sábado, de 9 a 11 de la noche, verbena pública con iluminación, música y fuegos artificiales en los patios y jardines del Colegio.

• Día 4 por la mañana, diana y voladores. La banda de música de las escuelas recorrerá el barrio de Arenales y Ciudad Jardín anunciando las fiestas. A las 7 y media, misa de comunión general en la capilla, con motetes por la escolanía de María Auxiliadora. A las 10, bendición solemne de la nueva y artística imagen por el señor obispo de la diócesis y Consagración del colegio a la Virgen por el director del mismo. Misa solemne de medio pontifical cantada por la Escolanía… por la tarde, a las 5 y media, en la capilla, ejercicio piadoso con cánticos y bendición…a las 6 y medía, solemne bendición e inauguración del Salón-Teatro de María Auxiliadora por el señor obispo, quien dará a los cooperadores salesianos la conferencia reglamentaria, terminada la cual hizo su debut el cuadro dramático del colegio.

El 1 de enero de 1939 la capilla salesiana fue erigida como parroquia de Santa Catalina de Alejandría por el obispo Pildain para hacer pervivir en ella la imagen titular, la historia y el recuerdo de la secular ermita que ya por entonces daba paso al inicio del extraordinario proyecto del Pueblo Canario de los hermanos Martín Fernández de la Torre. El 15 de enero se procedía a su solemne inauguración con función y sermón.

Después de aquello, la presencia de la relevante y secular advocación de Santa Catalina de Alejandría tuvo parroquia, parque, ermita, muelle y barrio en el mismo lugar donde se instalara tras la conquista.

En 1951 fallecía Rafaela Manrique y ocho años más tarde, su marido, sin dejar descendencia, pero dejando una estela que realizaron conjuntamente con otros miembros de su familia y que aún permanece presente en el mundo educativo de la isla.

Todo ello motivó que el 11 de diciembre del pasado año se iniciara el proceso de Coronación Canónica de María Auxiliadora de Las Palmas de Gran Canaria, tras la comunicación realizada el día de la Inmaculada Concepción por el director del colegio José Antonio Perdigones Bautista en representación del obispo.

Anoche se completaba el proceso con la pública proclama por parte ya del propio obispo don José Mazuelos, realizada en el propio centro salesiano, de que la coronación se llevará a cabo el sábado 2 de mayo de 2026 en la Catedral de Canarias, tras el traslado de la Santa Imagen; algo que inicia no sólo para la familia salesiana, sino para toda la diócesis un periodo de espera y preparación de otro evento de fortísima implicación social y religiosa.