Zurita en GMR

Quizás a usted no le suene mucho el nombre de Pablo Zurita. En la pasada legislatura, fue el consejero delegado de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que gestionaba su jefa, Alicia Vanoostende, formando ambos un binomio de difícil olvido, y no para bien, precisamente. Ella ha sido, probablemente, la peor consejera que ha gestionado un área tan vital para Canarias. Se acomodó en el país de las maravillas durante toda la legislatura, y parecía que no quería enterarse de nada. Eso sí que lo hizo muy bien.

Él, por su parte, además de ser un bloguero en su tiempo libre, que al parecer era mucho, fue el creador de esa chapuza cara, pagada por todos, del mercado online, el Amazon canario versión cutre, donde creo que compró algún producto el propio Zurita y dos más. Su gestión, pésima, dejó un agujero de 2,2 millones de euros en la sociedad pública, según destapó Narvay Quintero, actual consejero del área que llevaba Vanoostende. Zurita, además, tenía fama de ponerse nervioso con mucha facilidad. En este mismo espacio, en su momento, puse en duda la eficacia del mercadillo online que había puesto en marcha con las críticas de muchos productores, por cierto, y él rápidamente utilizó su blog para arremeter contra la prensa, un servidor y todo el que no aplaudiera sus caras ocurrencias. Hace unos días, además, se hizo público que GMR tendrá que pagar cerca de 10.000 euros por trato denigrante del exconsejero, tras una inspección de trabajo que levantó dos actas de infracción. Es la última de Pablo Zurita, que se terminó creyendo que aquello era suyo.

