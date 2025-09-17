Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de Pedro Sánchez. Ep
Tribuna libre

El autoritarismo blando ya está aquí: y se llama Pedro Sánchez

Crónica de un asalto silencioso a la democracia

José Eduardo Marrero de Armas

Abogado y concejal de CC en el Ayuntamiento de Arucas

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:10

Cuando el ministro Félix Bolaños defiende que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) «nos acerca a Europa», se refiere a la intención del Gobierno ... de suprimir al juez de instrucción y entregar la fase investigadora del proceso penal al Ministerio Fiscal. Es decir: que el fiscal -un órgano dependiente jerárquicamente del Fiscal General del Estado, a su vez nombrado por el Ejecutivo- asuma la dirección de las causas penales, mientras el juez se limite a un papel pasivo, como garante de los derechos fundamentales.

