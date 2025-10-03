Sobre el 'gueto' de Gaza, los nuevos 'Hitler' y el exterminio de toda humanidad

No pretendo con estás líneas sumarme al 'quedabien' de los últimos días, ni insultar la inteligencia de nadie o ungir de nada a quienes no ... piensen de igual manera. Sólo pretendo, modesta y humildemente, llamarnos todos a una seria y urgente reflexión colectiva.

Cuando los nazis metían a miles de personas en hornos crematorios, el mundo decía no saber nada. Lo descubrieron. después, dicen. Hoy vemos a diario, a través de las pantallas de nuestra TV o móvil, cómo un gobierno conformado,votado y apoyado por nietos de aquellos víctimas de los nazis, convierte Palestina en otro horno crematorio con la misma crueldad y peor reacción de la 'comunidad internacional' (¿?). A lo de Alemania lo llamaron Holocausto y a esto, siendo un Genocidio, lo llaman... de tantas maneras, que pareciera que buscaran evadir lo que es sustancial: una absoluta y aberrante degradación de la humanidad.

A aquellos que cometieron lo de los campos de exterminio nazis, los buscaron, juzgaron y hasta ejecutaron. ¿Les pasará lo mismo a estos psicópatas? Apuesto con seguridad que no.

Pero dicho esto, habría que decir más. Hay pueblos en este planeta que han sido o están siendo exterminados desde hace mucho tiempo. Otros que llevan en hambruna crónica décadas. África es un inmenso campo de exterminio desde que, primero el colonialismo y después el imperialismo, posaron sus garras de avaricia en él. ¿O es que de verdad nos vamos a tragar que centenares de miles de sus jóvenes llegan a Europa por hacer turismo extremo?.

Un nieto de inmigrantes colonos blancos, ridículo pelirrojo teñido, depredador sexual reconocido, multimillonario delincuente, matón de barrio alto, psicópata evidente....y todo ello sin presunto, está ya en la tarea de convertirse en un 'exterminador global'. Quiere un planeta a sus pies, una 'América grande' como Hitler su Alemania o Napoleón su Francia, como Netanyahu su Israel. En una sociedad normal, Trump tendría la condición jurídica y médica reconocida a quienes ya no son dueños de sus actos, pero en este planeta ya no hay ningún organismo capaz de hacer valer ese sentido común. Como 'el Rey Sol', es el nuevo exponente del absolutismo, pero ya no quedan 'ilustrados' que hagan valer lo de la 'fraternité', ni guillotina que corte la cabeza de esta 'nueva nobleza'.

Estamos asistiendo a un mundo que camina hacia un 'Último Desorden Mundial', en donde la idea de exterminio esta vez puede ser global. Y aún así hay muchísima, muchísima gente que, aún estando informada de ello, anda acomodada en su cueva, anestesiada su mente, indiferente al colapso. Y eso da más miedo aún que 'los verdugos'. Aquellas pobres personas que caminaban en fila hacia los hornos, hubieran hecho lo imposible por salvarse si hubieran podido tener la más mínima posibilidad. Nosotros, sin embargo, teniéndola, vamos en fila, mirando cabeza gacha nuestro móvil...creyendo que se trata de una 'pantalla más' y nada nos va a pasar.

Ya estamos en una guerra mundial. Es una guerra entre la barbarie y la humanidad. Si no la ganamos recuperando la razón y el sentido común... no habrá supervivientes.