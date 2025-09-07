Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Adversarios, rivales y enemigos

En las cumbres mundiales se deciden algunos de los asuntos más importantes del planeta

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:28

Estamos acostumbrados a la celebración de cumbres con la asistencia de numerosos líderes de países occidentales, e incluso algunas organizaciones como el G-20 donde ... también participan países como Japón. Hablamos de las economías más desarrolladas del mundo. Cumbre de la Unión Europea, de la OTAN, Iberoamericanas, pero no es tan frecuente que prestemos atención a las reuniones de dirigentes de países de otras latitudes como por ejemplo la Liga Árabe o la Unión africana, y, en el caso que nos ocupa, los líderes de gobierno de países con intereses e influencia de China.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  2. 2 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  3. 3 Fallece un pintor en Arrecife tras caerse a la vía pública
  4. 4 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  6. 6 Piletas pide dimisiones tras la caída de otro árbol
  7. 7 «Si el Gobierno de Canarias rechaza la condonación de la deuda estará dando la espalda a los isleños»
  8. 8 «Hay que ser muy pobre en Canarias para tener la ayuda para los libros de texto»
  9. 9 Examen de credibilidad en Burgos
  10. 10 Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Adversarios, rivales y enemigos