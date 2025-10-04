El impacto de la estrategia logística marítima en el comercio internacional

El comercio internacional entendido en un sentido amplio se encuentra en un momento de evolución sin precedentes, cuyo rumbo errático tiene a propios y extraños ... sumidos en un mar de incertidumbre. No se trata solo de gestionar las turbulencias geoestratégicas, el impacto de la innovación tecnológica, la transición energética o de ganar la partida ante nuevos tratados comerciales, sino de interpretar las novedades de una transformación profunda en los modelos de suministro a la velocidad que se suceden, así como en la forma de transportar mercancías y negociar acuerdos a escala global.

Se están modificando de manera drástica las reglas del juego que, tanto pymes como grandes corporaciones están obligadas a gestionar, alterando los flujos y el equilibrio de cadenas de suministro globales obligadas a mostrar un alto grado de adaptación y resiliencia, entre la planificación tradicional y la improvisación que los acontecimientos obligan a realizar.

Desde un punto de vista de planificación estratégica, todo ello se muestra tan pronto una amenaza como una gran oportunidad, una balanza de dos platillos difícil de equilibrar.

Siendo así, uno de los factores de competitividad empresarial más relevante es tanto la capacidad de recibir la materia prima como la de posicionar nuestro producto terminado en aquellos mercados a los que su valor añadido nos permita llegar.

En este contexto el mundo marítimo portuario moderno tiene mucho que decir, los puertos, (fábricas de servicios logísticos esenciales), resultan determinantes a la hora de establecer el tablero del juego comercial y el impacto socioeconómico y las oportunidades que generan en su entorno, transforman profundamente regiones (hinterland) en función de su grado de conectividad y de la variedad de servicios que ofrecen.

Valorando nuestra área geográfica y cultural de proximidad, tanto la península Ibérica como las islas Canarias tienen la obligación de planificar el papel que quieren jugar en el mapa de oportunidades que se les presenta, o dejar que otros puedan aprovecharlo en su lugar.

En proximidad geográfica, entender qué papel va a jugar a medio y largo plazo el continente africano en la producción de materias primas y productos elaborados, así como en el previsible incremento de consumo por su acelerado crecimiento de población, es tan necesario como urgente.

En proximidad cultural, el mismo ejercicio está pendiente de realizarse en determinadas zonas de Latinoamérica, donde la ausencia prolongada de una planificación estratégica adecuada aplicada al intercambio comercial resulta difícil de justificar.

Podemos afirmar que el sistema portuario español ha respondido tradicionalmente de forma satisfactoria a la demanda de servicios que recibe de manera creciente, realizando inversiones notables de carácter público y privado e incrementando capacidad y variedad adaptadas tanto al dinámico crecimiento del comercio internacional de nuestro país, como a la pujante necesidad de movilidad de pasajeros y mercancías, evolucionando un catálogo de soluciones logísticas de gran diversidad y alta especialización.

Sin embargo, aún estamos lejos de optimizar el acompañamiento que nuestros puertos pueden realizar en ámbitos de representación y liderazgo comercial internacional, provistos como están de una red de contacto y acceso internacional privilegiada. Esta misión esencial de representación permitiría al tejido industrial español y a las empresas de distribución, tener un acceso al conocimiento de las mejores prácticas logísticas a escala global, una oportunidad de adquirir conocimiento avanzado y la posibilidad de anticipación que el mundo actual del comercio internacional requiere para poder acertar.

Tanto los modos de producción de logística marítima más recientes como el proceso de cambio que está sufriendo la morfología de las cadenas de suministro y su impacto en el comercio internacional, serán motivo de análisis y debate en el próximo encuentro Shipping Canary Island 2025 que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria los próximos 20 y 21/Oct.

En general, analizaremos las mejores prácticas y casos de éxito actuales en el mundo marítimo portuario, para concluir en particular en conocer las oportunidades que pueden beneficiar a Gran Canaria en un contexto comercial global.