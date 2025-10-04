Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El impacto de la estrategia logística marítima en el comercio internacional

Analizaremos las mejores prácticas y casos de éxito actuales en el mundo marítimo portuario, para concluir en particular en conocer las oportunidades que pueden beneficiar a Gran Canaria en un contexto comercial global.

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:02

El comercio internacional entendido en un sentido amplio se encuentra en un momento de evolución sin precedentes, cuyo rumbo errático tiene a propios y extraños ... sumidos en un mar de incertidumbre. No se trata solo de gestionar las turbulencias geoestratégicas, el impacto de la innovación tecnológica, la transición energética o de ganar la partida ante nuevos tratados comerciales, sino de interpretar las novedades de una transformación profunda en los modelos de suministro a la velocidad que se suceden, así como en la forma de transportar mercancías y negociar acuerdos a escala global.

