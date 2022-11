Intoxicar no es gratuito DEL DIRECTOR El primer condenado por 'fake news' viste uniforme

Si damos por bueno eso de que las primeras veces son las que no se olvidan, ya sea para bien o para mal, espero que también quede en el recuerdo para siempre que esta semana se ha producido en este país la primera condena por la difusión de falsedades intencionadas en redes sociales ('fake news', como se dice ahora). El mérito hay que atribuírselo a la Audiencia de Barcelona pero, sobre todo, a quienes entendieron que hay cosas que no se pueden consentir, básicamente porque peligra la convivencia.

La noticia fue recogida el pasado martes por Antena 3 en su informativo del mediodía. Lo acompañaron de la reproducción del individuo que el condenado colgó en sus redes, en el que se veía una paliza en una calle en China y que el tipo en cuestión presentó como la agresión de un inmigrante menor de edad acogido en España a una mujer que, además, fue violada. Quiero pensar que fue un lapsus que Antena3 omitiera en ese momento un detalle que ya era conocido un par de horas antes de la emisión de la noticia: ya se sabe que las prisas tienen estas cosas... Me refiero a que el condenado es guardia civil, que no es un agravante 'per se' pero que sí adquiere relevancia porque estamos hablando de alguien que tiene la obligación de hacer cumplir la ley y estaba precisamente haciendo todo lo contrario.

Desde la Guardia Civil se ha anunciado la apertura de un expediente, lo que significa que el condenado se mantiene por ahora en el cuerpo. Supongo que la prudencia de los mandos militares deriva precisamente de la indulgencia de la Fiscalía, que dio por bueno un acuerdo con el procesado, de manera que se libra de quince meses en la cárcel a cambio de pagar 1.620 euros, la prohibición de ejercer actividades o docentes durante cinco años y acudir a un curso de igualdad. ¿Y por qué no se incluyó en el acuerdo la prohibición de actuar como agente garante de la legalidad? Lo digo porque está bien que el tipo no dé cursos de fútbol pero quiero pensar que difundir mensajes xenófobos y, sobre todo, jugar a engañar a la ciudadanía va más allá de lo que se pueda enseñar a un chico sobre cómo meter un gol o defender un córner.

Puestos a quedarme con lo bueno, hay que aplaudir que la Justicia funcione. Aunque sea a veces con parámetros diferentes en función del juzgado, la benevolencia del fiscal o si el acusado tiene en el armario un uniforme de un cuerpo de seguridad o un traje de lentejuelas. Pero, insisto, lo valioso es que ya hay un fallo que dice que intoxicar no es gratuito.