Menuda la que se ha montado con la propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de poner un tope a los precios de ciertos productos, al menos los más básicos. Más allá del posible interés electoralista del anuncio, me sorprenden las airadas reacciones a las que ha dado lugar.

Disparate. Esa es la palabra que más he podido escuchar. Es el análisis que más se repite entre las voces que proceden del mundo de la empresa. Insisten en ese mantra capitalista de que cualquier intervencionismo público en el mercado solo contribuye a empeorar las cosas. Y en este caso lo más probable es que tengan razón.

Sin embargo, y aun a sabiendas de que se me pueda tildar de demagogo, no sé qué habría sido de la economía española y de la europea si los Estados no se hubieran decidido a intervenir para paliar los efectos derivados de la pandemia de la covid-19. ¿Qué son los ERTE? ¿No son una medida intervencionista? Esa acción salvó a miles de trabajadores, pero también a cientos de empresas.

Las recetas que se aplicaron para la crisis financiera de 2008 fueron muy distintas. Aquello fue un sálvese quien pueda y, sin embargo, hubo lugar para otra medida intervencionista, que en aquella ocasión benefició a ciertas entidades bancarias, literalmente rescatadas de la bancarrota gracias al auxilio de fondos públicos.

Es verdad que la terrible experiencia de los regímenes comunistas hace que muchos se echen a temblar cuando parece que el Estado quiere intervenir en la economía, pero todo tiene un término medio. Esta variable también. No todo puede quedar al albur de la autorregulación del mercado. No cuando ese mecanismo choca con el bienestar de las personas.