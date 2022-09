Dios me dio orejas (grandes, ciertamente) pero no oído musical, de manera que no sé si Karel Mark Chichon es un grandioso director o uno más de la lista de quienes saben mover la batuta sobre el atril. Como también sería injusto valorando la calidad de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que a tenor de sus éxitos dentro y fuera de la is

Este contenido es exclusivo para registrados Regístrate de forma GRATUITA para poder ver todo el contenido de la web Crear mi cuenta ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión