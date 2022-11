Señor presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura:

Esta isla no necesita parques temáticos.

Necesita cuidar su patrimonio natural e histórico, necesita cuidar de las personas que viven en ella y no precisamente inundándola de cemento innecesario.

Si considera necesario un plato para los rodajes, háganlo en los polígonos industriales y en las zonas destrozadas por proyectos urbanísticos abandonados.

El cemento no se come, un parque temático no representa un desarrollo sostenible y la industria del cine es una actividad económica muy sostenible desarrollada con cabeza y corazón, no a golpe de parque temático y codicia.

¡Señor presidente!

La industria del cine no busca cemento en Fuerteventura, busca paisajes naturales, horizontes limpios.

El interés general es ordenar correctamente los parques eólicos, en lugar de expandirlos por toda la isla.

El interés general es no reventar la isla con torres de alta tensión que desde hace años están prohibidas en la Unión Europea.

Emplee su energía y nuestro dinero en lo que es necesario, no en un parque temático.