Vivimos en el mundo de las incertidumbres. Internet, la inteligencia artificial, la guerra, la covid, el metaverso, la globalización... todo avanza demasiado rápido y no nos da tiempo a procesar y digerir los cambios y, mucho menos, asumir el mundo en el que estamos y hacia el que avanzamos.

Muchos de los cambios actuales no los entendemos y demasiadas cosas de la sociedad actual no nos gustan. Pensamos que el pasado era mejor, que lo antes era mucho más bueno frente al caos y el libertinaje actual. Anhelamos lo que había pero no hay forma de volver atrás.

El futuro nos da miedo y sobre este caldo de cultivo, bien alimentado con otros temores (inciertos y exagerados), es sobre el que está creciendo a gran velocidad en toda Europa la extrema derecha.

Estos partidos se han convertido en los aglutinadores del descontento social, han sabido llegar al electorado de todos los niveles y categorías sociales prometiendo algo que no van a poder cumplir -como ha sucedido por ejemplo en Brasil con Bolsonaro- pero, hasta que llegue el momento de que quienes les apoyan se quiten la venda de los ojos, van a estar ahí, en la primera línea política.

Las recetas sencillas que ofrecen estos partidos y edulcoradas con mucha dosis de populismo para volver a lo de antes están calando en un momento en el que los jóvenes se ven con pocas oportunidades, los mayores se sienten arrinconados en una sociedad donde todo es internet y las familias sufren para llegar a final de mes.

Polonia, Hungría, Francia, Suecia y ahora, Italia, donde el partido heredero de la ideología de Benito Mussolini, va a asumir la presidencia del gobierno con Giorgia Meloni a la cabeza, son la avanzadilla. El próximo año hay elecciones municipales y autonómicas en España y ahí se tomará el pulso a lo que puede pasar a nivel nacional en 2024.