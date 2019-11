Historias de buena gente

Lourdes lo cuenta así. «Anita no puede ir a sitios cerrados. No puede ir al colegio, no puede ir a los cumpleaños de sus amigos, ni al cine, ni a comer una pizza. Pasa los días entre su casa, el hospital, y alguna visita muy corta a casas de familiares. Así que ha inventado el restaurante». La historia se resume en que la niña con su cáncer sólo puede ir a cenar en casa de su tía, y ambas disfrutan de la vida en su respectivos papeles de clienta y cocinera. Tiene un relato precioso de la experiencia en su perfil de twitter, de esos que reconcilian con la humanidad por la fuerza que irradia en su sencillez. Gracias a personas así sabemos que cualquier dificultad de la vida se puede superar con sólo empeñar imaginación y entrega gratuita; entonces la energía fluye sin esfuerzo y el mundo es mejor, más habitable, más deseable.

A Natalia le pasa algo similar. Su vecina tiene un hijo en edad escolar, un niño con fama de trasto al que su madre sola no puede dar todas las atenciones que quisiera. Por eso, a veces ella se hace cargo de cuidarlo, por echar una mano. Ya sabe lo que cuesta ser madre soltera. Cuenta que el otro día le pidieron al niño en el colegio que pintase un planetario, y ella volcó entonces toda su pasión por la astronomía. No se limitó a poner un sol y ocho planetas, no. Así que en la cartulina cabía casi toda la galaxia; no faltaron planetas enanos ni satélites. Entró hasta Sedna, «el planeta enano más lejano conocido». Con tanto lujo de detalle, el muchacho al volver del colegio le dio un abrazo «que casi me parte el cuello», cuenta la joven en su hilo de la misma recd social. Le habían puesto el primer diez de su vida, y esa fue la forma de agradecerle la dedicación y el esfuerzo.

Estamos rodeados de gente buena, capaz de encender el sol todos los días.