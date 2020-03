Historia de un error (o muchos)

Teresa Cruz no iba a ser la consejera de Sanidad. Lo suyo digamos que fue un error, al que luego ella fue añadiendo otros de cosecha propia. Sin mala intención, seguramente, y por eso los llaman errores.

Cruz había destacado en las labores parlamentarias, sobre todo en lo relativo a asuntos sociales y la ley reguladora que empezó a parir Patricia Hernández y que luego presentó Cristina Valido. El propio Román Rodríguez, en los tiempos en que se cocinaba la confección del Gobierno, la señalaba como poseedora de un perfil político idóneo para el área social, pero al final esa cartera recayó en manos de Noemí Santana.

El nombre de Cruz sonó para la Mesa del Parlamento, incluso para presidirla. El Pacto de las Flores quería a una mujer para la presidencia pero una jugarreta de CC, muy propia de quienes mandaban entonces en Coalición -o sea, los mismos de ahora- hizo que la votación estuviese condicionada por la paridad y al final apareció Gustavo Matos, que pasaba por allí, y le tocó el premio gordo: presidente de la Cámara que habría de asistir al cambio de ciclo político.

Así las cosas, Teresa Cruz quedó en la lista de personas a las que recompensar. La Consejería de Sanidad nunca ha sido una pera en dulce. Menos aún un melocotón en almíbar. Desde los tiempos de Román Rodríguez como director del Servicio Canario de Salud no se conoce a un solo político que haya pasado por ese departamento y que haya progresado políticamente. Está el caso de Julio Pérez, que ahora retorna a ese departamento pero a Pérez no le pesa la vanidad de la proyección política. ¿Por qué tanto interés por el cargo? Pues porque Sanidad maneja un volumen presupuestario importantísimo y permite apretar las tuercas a importantes empresas del sector sanitario privado si así se quiere o de llevarse bien con ellas si así se prefiere. Por eso el PSOE tinerfeño reclamó ese departamento para sí, en especial tras saber que Hacienda sería para un grancanario (Román Rodríguez), Obras Públicas también (Sebastián Franquis) y lo mismo con Economía (Carolina Darias).

Elegida Cruz, todos estaban de acuerdo en que lo relevante era que contase con un equipo sólido, que conociera una consejería tan expuesta a la demanda de una ciudadanía que no suele saber quién está al frente del consejero, pero que se acuerda del presidente del Gobierno si algo no funciona bien en un centro de salud o en un hospital. Ahí llegó el segundo error. Se optó por personas con currículo pero en otras tareas, con el añadido de quienes llegaban a cargos estratégicos por cuota de partido y no de sobrada solvencia en la gestión.