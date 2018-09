Hay que repensar la romería del Pino

Cada vez se me hace más cuesta arriba, y eso que yo soy de los que apuesta por conservar tradiciones tan arraigadas como la de la romería a la Virgen del Pino. Pero todo tiene un límite. Este año pude vivirlo de cerca y durante las primeras carretas me sentí enchufado al espectáculo, pero no tardé en desconectar. Cinco horas de un desfile, a menudo desganado, de autoridades y representaciones un tanto artificiales de canariedad y folclorismo ya se me atragantan. Creo que responde a un modelo encorsetado y superado que pudo tener todo el sentido en aquella España de los años 50, cuando la ideó el genial Néstor Álamo, pero que ahora, y con esto no quiero ofender, huele un poco a naftalina, a una Canarias un tanto cañí.