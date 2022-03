El golazo de Maradona

Intentado dejar de lado en lo posible a ese indeseable ruso que nos tiene el corazón en un puño, si les apasiona el fútbol, les invito a que visionen los cuatro capítulos de 'Bilardo. el doctor del fútbol' de HBO Max. Con muchos de los que trabajaron con el entrenador y la participación de su familia, el documental da a conocer cómo fue este apasionado del balompié, a nivel personal y profesional. Y con la virtud de que no se esconden miserias, ni mezquindades; al igual que tampoco se exageran logros y bondades.

En orden cronológico, sin presencia contemporánea del médico Carlos Salvador, quien padece una enfermedad neurodegenativa; una parte crucial guarda relación con los mundiales. En el particular de la cita planetaria en México, emociona la dimensión que se da al memorable partido entre Argentina e Inglaterra. Y lo hace porque te hace disfrutar de probablemente el mejor gol de siempre en un evento universal con el valor interno que tuvo en el mismo instante en que se produjo. Para Bilardo, el soberbio tanto del Pelusa apenas fue un engranaje más en el ideario que tenía concebido para salir campeón. Nada más.

Los testimonios, en especial el que aporta Ruggeri, nos colocan en la dimensión de que hasta la genialidad más irrepetible da para poco en caso de que no impacte. Cierto que la maravilla superlativa de Diego ayudó a que muchos argentinos pudieran considerar 'vengada' la derrota en la guerra por Las Malvinas. Pero para el líder de la albiceleste, incluso a sabiendas de esta consideración catártica, esa obra de arte de la tarde mexicana del 22 de junio de 1986 no podía ser más que un tachón en el calendario. Visto el documental, me he recreado estos días con el tanto decenas de veces en YouTube. Y por más que insisto, no consigo que junto Burruchaga abrazado a Maradona se dé una montonera. Cosas del bilardismo.