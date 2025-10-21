Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Juanma Moreno, en una intervención reciente en el Parlamento andaluz. EFE
Que vengan reídos de casa

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 21 de octubre 2025, 23:17

Se hace difícil reclamar cordura (yo sigo insistiendo) en un contexto en el que nada más y nada menos que el presidente de EE UU ... cuelga recreaciones en sus redes sociales en las que parece fantasear con la posibilidad de bombardear mierda contra la gente que se manifiesta contra sus políticas en algunas de las principales ciudades del país. Ya no sorprende. Ojalá fuera un meme de esos lo peor de su legado. En el circo del mundo, Trump es el amo y su estilo, por desgracia, marca tendencia. En España, sin ir más lejos, tiene imitadores. De uno y otro bando. Basta seguir las redes sociales. Hablar de insultos se antoja un eufemismo.

