El tetris de Luis Doreste Silva

Aún recuerdo el pánico que me provocaba pasar en prácticas con el coche de la autoescuela por la calle Rafael Cabrera, en la capital grancanaria. ... Aquellos cruces inverosímiles de carril eran una tortura para un aprendiz de conductor. Más de 20 años después, esa calle se me antoja un camino de paz frente al tetris en que han convertido otras como, por ejemplo, la de Luis Doreste Silva. Lo raro es atravesarla sin un pitazo de otro usuario, una maniobra furtiva y multable si la llega a presenciar un policía, o, peor aún, un accidente.

No sé si la solución a los problemas de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria estarán o no en la metroguagua, pero lo que sí tengo claro es que nos ha hecho la vida más difícil a los que circulamos en coche por las vías que ya se han preparado para recibirla, no sé si en este siglo o en el siguiente. Y muchas veces me pregunto que si para los mortales que la transitamos con cierta frecuencia se ha convertido en un galimatías, no quiero ni imaginarme cómo la encaran los turistas, o los grancanarios de otros municipios poco dados a las incursiones capitalinas.

A este paso van a tener que ir planteándose dedicarle una separata específica a estas calles en el libro para presentarse al teórico del carné de conducir. O diseñar una aplicación ad hoc para el móvil que te permita circular por ellas sin tropiezos toda vez que estoy seguro de que el Google Maps hace tiempo que renunció a intentarlo.

Todo esto se explica, digo yo, por la dificultad de arbitrar fórmulas de movilidad alternativas en entramados urbanos que fueron diseñados para los coches. Ojalá tanto sacrificio en obras, dinero y sustos en la conducción nos los compensen en un futuro con una movilidad sostenible, rápida y sin atascos.