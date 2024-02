Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Opinar es libre, insultar, no tanto, y censurar, inadmisible. ¿Qué hay gente a la que no le guste la canción que RTVE presentará a Eurovisión? Es normal, tanto como que hay otra a la que sí. 'Zorra', al fin y al cabo, no deja indiferente a casi nadie, y ello pese a que los propios autores de la canción han dejado clara cuál ha sido su intención. No pretenden denigrar a la mujer, que habría sido del todo inaceptable, sino empoderarla. Otra cosa es que lo hayan hecho con mejor o peor acierto, resignificando un término que siempre fue ofensivo contra la mujer.

¿Hace falta recurrir a términos como bazofia, engendro, patéticos imbéciles, basura, esperpento o, directamente, mierda para dejar patente un legítimo rechazo? Pues tampoco parece lo propio. La práctica del insulto no contribuye precisamente al debate, no al menos al debate sano y civilizado. Hay palabras en las que importa más el tono que el significado, aunque formalmente, y en sentido literal, no den pie a un ultraje o, si recurrimos a términos legales, a una injuria o a una calumnia. Con todo, y dado este contexto y tratándose de lo que se trata, de una mera y simple canción, mala o buena, pero en principio bienintencionada, lo que sí que me parece intolerable es que haya quien abogue, o lo intente, por la censura. Es solo una canción, no un proyecto de ley ni un tratado de filosofía. ¿No les basta con apagar la tele el día del concurso? ¿O con cambiar de dial si la escuchan en la radio? Máxime cuando, insisto, la letra no busca despreciar a la mujer, ni es racista ni incita al odio o a la violencia contra nadie. ¿La clave de fondo? La radicalización y la intolerancia de una sociedad cada vez más crispada.