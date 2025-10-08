Salsipuedes y la historia

El hombre le ponía emoción. En el rincón que le asignaron en San Francisco (Telde) iba contando su vida, soltando pistas, algunas de ellas clave, ... como si se tratase de una adivinanza, con el ánimo, o la esperanza, de que el respetable averiguase de quién se trataba. Iba pertrechado de una bata blanca de médico y sostenía en sus manos la réplica de un cráneo. Contó que era doctor, que nació en Telde, que le apasionaba la historia y que fundó un museo, pero ni con esas.

A buen seguro que entre su distinguida audiencia había teldenses, seguro que entre ellos los había que transitan por San Juan y que pasan casi a diario por delante del busto que honra a este señor y que está situado junto a la iglesia o que atraviesan la calle Licenciado Calderín camino a no sé dónde y hasta miran con curiosidad la balconada tapada con lonas de la casona en la que nació este personaje. Pues bien, ninguno de los tres grupos que presencié supo que este buen actor, un voluntario de la asociación Salsipuedes, estaba representando a Gregorio Chil y Naranjo, teldense ilustre y fundador del Museo Canario.

No deja de ser bastante descorazonador hasta qué punto los canarios desconocemos nuestro pasado y a quienes de alguna manera han sido una referencia. Otro tanto pasó con Teobaldo Power, autor de la adaptación a la música clásica del 'Arrorró', himno oficial de Canarias, o con José Mesa y López, alcalde por dos veces de la capital grancanaria. Hasta una treintena de personajes históricos fueron recreados el sábado en Telde por esta asociación, cuya labor, visto lo visto, se sigue demostrando, cada día más, que es impagable. Arrojan luz ante tanta desmemoria colectiva.