Es música, no política

Desde bien pequeño he sido fiel seguidor de Eurovisión. No al punto de un friki, pero casi. Por eso asisto con tristeza a lo que ... está pasando. Es obvio que no es, nunca lo ha sido, un simple concurso musical. Este festival tiene mucho de política, pero las últimas ediciones han pasado el límite de lo digerible. La de este sábado ha colmado el vaso.

Ya no importa la canción ni cómo la defienda quien la interprete. Eso es lo de menos. Eurovisión se ha convertido en un escenario más para la confrontación política, contaminada, además, por los escenarios bélicos actuales. Es evidente que lo que animó a decenas de miles de europeos a votar por Israel no fue la brillantez de su propuesta. Tampoco es creíble que el trabajo de Melody, la representante española, mereciera un puesto antepenúltimo. No era una candidatura ganadora, es cierto, pero casi nadie discute que fue víctima de un castigo.

Hay quien señala como responsable de ese injusto correctivo a RTVE, al mensaje de sus presentadores en semifinales y al que colgaron con un rótulo antes de iniciar la retransmisión de la final. Si es así, si muchos europeos le negaron el voto por eso, se refuerza mi tesis. Está claro que la política le ha ganado la partida a la música en Eurovisión. Por eso triunfó Ucrania el año en que Rusia la invadió, en plena ola de solidaridad europea. Y por eso Israel lleva dos años acaparando el televoto español.

Dicho todo eso, niego la mayor. No es política pedir que no haya más víctimas civiles en Palestina. Es humanidad. Reivindicar que cese la masacre no es atacar a Israel ni ponerse de parte de los terroristas de Hamás. Es fácil de entender, solo que no interesa. Sembrar odio moviliza más y hay fuerzas oscuras que lo necesitan para medrar.