Una medalla merecida

Hace años que Telde aprovecha la conmemoración anual de su fundación, cada 7 de noviembre, para homenajear a algunos de sus ciudadanos, proyectos o empresas ... ejemplares y este año, entre los siete galardonados, incluyó a Teldeactualidad, el portal digital que ha logrado convertirse en referencia informativa de la ciudad.

El Ayuntamiento le otorgó la Medalla al Mérito Social, y cito textualmente el argumentario del acuerdo, «por su labor informativa, su cercanía con la ciudadanía y su papel como canal de comunicación transparente entre el municipio y sus vecinos».

Los que me conocen saben del enorme aprecio personal que siento hacia su director, Carmelo Ojeda, que fue compañero y maestro en mis inicios en Canarias7, pero, más allá de esa indisimulada vinculación afectiva, llevo 25 años en la profesión y he acumulado la experiencia suficiente como para valorar hasta qué punto es meritorio el trabajo de Carmelo y cuán merecida es esta medalla.

Teldeactualidad ha echado raíces en la ciudad en medio de un contexto comunicativo complejo, diverso y globalizador en el que sobran los estímulos informativos. ¿Su clave del éxito? Una apuesta firme, decidida e incansable por difundir la actualidad de Telde en todas sus vertientes, y el trabajo persistente, tenaz y comprometido de Carmelo.

Con todo, uno de los principales redactores de Teldeactualidad es la ciudadanía, con la que este portal mantiene una relación tan cercana que parece interactiva. Por su portada desfilan tanto el alcalde como el bordillo roto de una acera. Todo importa si es en Telde o tiene que ver con Telde. Teldeactualidad es ya hoy un patrimonio más de la ciudad.