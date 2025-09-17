Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un momento del acto de este lunes en la Plaza de Santa Ana. Cober

Allí, los matan; aquí,...

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:11

Este lunes me tocó cubrir el homenaje-recuerdo que se organizó en la Plaza de Santa Ana a los más de 18.000 niños y ... niñas asesinados en Gaza por Israel en los dos últimos años. Y mientras escuchaba la estremecedora retahíla de nombres de esas víctimas, fruto de una iniciativa auspiciada por la sociedad civil, me preguntaba qué triste destino para unos chiquillos a quienes siquiera se les hace justicia después de muertos. Allí, en Palestina, los mata el ejército israelí; aquí, en España, los grandes partidos los usan para la refriega política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

