Impunidad en redes

El titular hablaba de una tragedia en las costas españolas. Fue días atrás. ¿El motivo? La muerte de siete migrantes que iban a bordo de ... pateras en aguas de Níjar y Carboneras. En las redes, en concreto, en tiktok, se publicaron los comentarios siguientes: '¿y la tragedia dónde está?', '¿y lo malo?', '¿y dónde está la mala noticia?', 'más noticias así, porfa', '¿autopsias para qué?', 'se han muerto, pues yastá, para el boquete y a seguir', '¿el mar está bien?', 'oh qué pena, nótese la ironía' o 'la tragedia es que los españoles pagamos las autopsias'.

Así, uno detrás de otro, sin remilgos. Se antoja difícil ver tanta miseria moral junta. Me pregunto cuánta amargura ronda por esas cabezas como para vomitar tanta falta de humanidad. Y lo más grave es que circulan en una red social especialmente usada por los más jóvenes.

Por suerte, quien me hizo llegar estos comentarios fue precisamente un adolescente. No ha sido tan contaminado como para perder aquello que le hace humano: la empatía con otros seres vivos. ¿Cuántos de su edad no solo no se sorprenden ante esos comentarios, sino que se han dejado arrastrar por semejante ola de crueldad? Prefiero no saber la respuesta.

Uno puede entender que haya gente que vea con inquietud la llegada de migrantes de forma irregular. O que caiga presa de ciertos estereotipos respecto al migrante, por injustos e injustificados que sean. Pero otra cosa muy distinta es mofarse de la muerte de otro, sobre todo cuando ese otro es más débil y su único delito consiste en buscarse un futuro que ahora no tiene. Está claro que la libertad de expresión ha de ser sacrosanta, pero semejante impunidad vulnera los pilares de una convivencia democrática.