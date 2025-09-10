Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de archivo del entierro de migrantes muertos en un cayuco que llegó a El Hierro. EFE

Impunidad en redes

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:07

El titular hablaba de una tragedia en las costas españolas. Fue días atrás. ¿El motivo? La muerte de siete migrantes que iban a bordo de ... pateras en aguas de Níjar y Carboneras. En las redes, en concreto, en tiktok, se publicaron los comentarios siguientes: '¿y la tragedia dónde está?', '¿y lo malo?', '¿y dónde está la mala noticia?', 'más noticias así, porfa', '¿autopsias para qué?', 'se han muerto, pues yastá, para el boquete y a seguir', '¿el mar está bien?', 'oh qué pena, nótese la ironía' o 'la tragedia es que los españoles pagamos las autopsias'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su madre a cuchilladas en San Lorenzo
  2. 2 El sector de la distribución, expectante por el aumento del interés de la francesa Carrefour por Hiperdino
  3. 3 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  4. 4 El hombre que acuchilló a su madre en Siete Puertas: «Fui yo quien la mató, ella me hacía brujería»
  5. 5 Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras
  6. 6 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  7. 7 Nuevo pulso por el edificio de plaza de América: el Ayuntamiento mantiene las 468 viviendas pese a la petición de Guanarteme Se Mueve
  8. 8 Detenido un hombre por agredir sexualmente y grabar a su inquilina en Vecindario
  9. 9 Otra investigación de la UCO sobre Torres
  10. 10 La subasta de los derechos hereditarios del evasor fiscal de Bandama acaba en ganga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Impunidad en redes

Impunidad en redes