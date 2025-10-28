Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un momento del polémico concierto. C7

Doble discapacidad

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 28 de octubre 2025, 23:20

Comenta

El triste incidente producido días atrás con ocasión de un concierto didáctico de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ha servido para poner el foco ... en un drama que, sin embargo, es más habitual de lo que parece, pero que las familias viven en la intimidad de sus hogares o de sus círculos más próximos. No hay que negar lo obvio. Se han logrado mejoras significativas en el respeto a las personas con discapacidad, tanto legislativas como sociales, pero, no nos engañemos, aún queda mucho por hacer.

