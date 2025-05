Cuestión de heces

«Sois la hez (aquí cita a su destinataria), la nauseabunda y repugnante hez que solo vive del odio, la mentira y el resentimiento. España ... resurgirá cuando os mande a todos, desde Sánchez a sus sicarios y lamenalgas como tú a las cloacas de las que jamás debisteis salir». Así respondió un eurodiputado español a una periodista. Lo hizo en un tuit, a cara descubierta. ¿El delito de la periodista? Este otro tuit: «Qué bochorno #Eurovision2025». Ella no dijo más, pero supongo que se refería a lo que sintió tras el masivo televoto español a la cantante de Israel.

¿Es de recibo que un representante del pueblo se dirija en semejantes términos a una de sus representadas? ¿No hay otras maneras de hacerle ver que no comparte su opinión? Le reprocha odio y resentimiento. Me pregunto qué piensa él que despierta su mensaje. ¿Paz? ¿Concordia? ¿Respeto? No lo parece. Pero es más. ¿Exagero o deja un regusto a amenaza? ¿Se lo imaginan con poder?

Frente al guerracivilismo de ese tuit, me quedo, también en las redes, con otra imagen que muchos interpretaron en clave negativa y que, sin embargo, a mí me representa: la histórica estampa de los reyes de España en el acto de conmemoración del 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen al frente de una multitud plagada de banderas republicanas.

A eso lo llamo normalidad democrática. Felipe VI es el jefe del Estado de todos los españoles, también de los republicanos, les guste o no a los que protestaron por su presencia. Le tocaba estar en ese homenaje. ¿Es o no un ejemplo de concordia? No sé qué dijo de esa imagen el autor del amoroso tuit a la periodista, pero no debió gustarle. A los radicales se les atraganta la convivencia, la tolerancia y el respeto.